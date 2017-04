Foto: Tereshchenko Dmitry, Shutterstock

Te-ai gandit ca apa are memorie si constiinta? Nu-i asa ca te cam pune pe ganduri atunci cand realizezi ca trupul tau este facut in proportie de peste 60% din apa? Cineastul si ecologistul mistic David Sereda a demonstrat faptul ca, din acest punct de vedere, apa este vie. El a mai sugerat faptul ca apa restructurata ar putea avea proprietati de vindecare.

Un exemplu pe care il da Sereda este modul in care apa restructurata poate transforma apele poluate in apa potabila curata, proaspata, si gustoasa, numai buna de baut!

Este apa doar un lichid sau mult mai mult?



Ca urmare a lucrarilor inovatoare (desfasurate in trecut si de japonezul Masaru Emoto), Sereda a expus apa la sunetele soarelui. Ca urmare, cristalele de apa s-au modificat intr-o forma superba. O persoana deschisa la experiment, a baut apa restructurata iar celulele de sange au raspuns pozitiv. aratat un raspuns sanatos. Rugaciunea, intentia, vorbele bune, frumoase, de iubire si de multumire pot afecta benefic structura apei si, implicit, sanatatea noastra. O astfel de apa trebuie insa sa fie bauta imediat pentru ca restructurarea poate fi temporara, a adaugat el.

Ar putea insasi apa sa fie un fel de sistem de memorie, care sa contina Arhiva Akashica in care se spune ca se afla nu doar intreaga istorie a Universului, dar fiecare gand si fapta de a noastra, din fiecare viata traita pe Pamant? Sereda se afla in cautarea reaspunsului la aceasta intrebare. Crede insa ca apa structurata ar putea fi utila in explorarea fuziunii nucleare si dezvoltarea de „super senzori“ - semnale instantanee care pot fi trimise in galaxie.

Multi cercetatori sunt convinsi ca apa are „memorie“, prin stocarea informatiilor si recuperarea acestora. Aplicatiile posibile sunt nenumarate: retentie nelimitata si capacitatea de stocare precum si cheia pentru a descoperi originile vietii pe planeta noastra.

Desii studiile se afla abia la inceput de drum, poti beneficia deja de informatiile pe care le avem. Data viitoare cand bei apa, tine intre palme ceasca, paharul sau sticla pret de un minut. Lasa lichidul sa se impregneze cu energia ta, cu gandurile tale pozitive si cu iubire. Vei constata diferenta de indata.

