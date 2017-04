Foto: PHOTOCREO Michal Bednarek, Shutterstock

Un prieten drag, de origine indiana, mi-a povestit recent de traumele suferite in copilarie in urma relatiei cu parintii. Acestia au avut pretentii mari de la el - sa ajunga un doctor sau un avocat de succes, si, pe de alta parte, au avut tendinta de a-i innabusi orice incercare de a-si urma talentul nativ - acela de a scrie.

Desi le-a facut pe plac parintilor si a ajuns un avocat de succes in California, barbatul a ales in cele din urma sa renunte la o cariera care nu il implinea si sa devina scriitor de carti motivationale. Prietenul meu nu este singurul care se afla in aceasta situatie. Cititorii sai ii scriu frecvent pentru a-i povesti situatii similare. La randul meu, am avut un tata autoritar care m-a facut sa cred ca, pentru a fi iubita si acceptata, trebuie sa ma ridic la nivelul pretentiilor si asteptarilor sale.

Relatia cu parintii nostri isi pune amprenta asupra vietii noastre in copilarie insa acest lucru nu trebuie sa ramana asa. Avem puterea si informatiile necesare - carti, cursuri online, conferinte, pentru a schimba aceasta situatie. Pana cand nu ne intelegem si nu ne iertam parintii, nu ne putem trai viata la intregul nostru potential. Pe mine m-au ajutat cateva lucruri.

In "Cartea spiritelor", Allan Kardec vorbeste despre faptul ca, inainte de a reveni pe Pamant, sufletul isi alege parintii in functie de talentul pe care il are de manifestat sau de lectiile pe care le are de invatat. Intreaga noastra viata este inregistrata in corpul energetic si, desi uitam tot ce s-a intamplat, experientele trecute continua sa ne afecteze. Parintii se pot comporta in asa fel incat sa ne afecteze stima de sine tocmai pentru ca noi sa constientizam aceasta lectie si sa o invatam, sa o vindecam.

Am inteles apoi ca parintii ne vor binele. Insa confunda binele nostru cu binele lor. Din prea multa grija, proiecteaza asupra noastra temerile si fricile lor si nu vor sa trecem prin ceea ce au trecut ei. Parintii nostri nu au avut acces la informatiile de astazi si au crescut intr-o societate in care religia a cultivat frica si separarea, notiunile d eiad si de pacat.

Mi-am dat seama ca parintii reproduc, la randul lor, ceea ce au experimentat in propria familie. Este putin probabil ca, in cazul in care nu au crescut intr-o familie afectuoasa, sa isi poata exprima afectiunea la randul lor. Asta nu inseamna ca te iubesc mai putin.

Nu in ultimul rand, atunci cand invatam sa ne ascultam sufletul si sa fim in armonie cu el, si relatia cu parintii nostri se schimba. Nimeni, nici macar parintii, nu iti pot distruge viata decat daca le permiti asta.