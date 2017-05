Indiferent de ceea ce se intampla in viata ta, chiar daca pare ca nu are sens in momentul respectiv, isi are rolul sau. Scopul este acela de a te ajuta sa iti implinesti misiunea ta de pamant si de a te ajuta sa iti reamintesti cine esti cu adevarat, o fiinta spirituala care are o experienta intr-un corp uman, pe Pamant. Inteleptii numesc acest proces iluminare spirituala.

Acesta a fost una dintre primele invataturi pe care am primit-o atunci cand mi-am inceput calatoria spirituala si care mi-a oferit un prim raspuns la intrebarea "de ce m-am nascut?"

"Exista trei cai catre iluminare spirituala," spune Wayne Dyer. "Una este iluminarea prin suferinta. Sa petreci, de exemplu, zece ani intr-un orfelinat, sa fii dat afara din scoala, sa iti pierzi slujba," de exemplu. A doua cale este calea recunostintei. Sa fii recunoscator tot timpul, chiar si atunci cand ai o durere de spate. Este o provocare menita sa te invete ceva si sa te ajute sa te dezvolti. Atunci cand privesti viata din aceasta perspectiva, va aparea o solutie sau persoana potrivita." Cea de-a treia cale este sa vezi ceea ce vine catre tine si sa reusesti sa nu mai simti suferinta. Sa intelegi ca

Iluminare spirituala suna, poate, pretentios si infricosator. La urma urmei, nu toata lumea isi doreste sa fie Buddha si sa mediteze sub un copac. Or sa traiasca precum un pustnic, intr-o pestera. Si nici nu trebuie sa fie astfel. Wayne Dyer a fost castorit de mai multe ori. Osho a avut colectie impresionanta de automobile Rolls Royce. Iluminarea spirituala se refera, mai degraba, la a intelege cine esti si la a-ti crea viata in mod constient. A cunoaste legile universale si a reusi sa accesezi rezervorul de iubire din interiorul tau pentru a putea revarsa iubirea asupra ta si asupra celorlalti. A te respecta pe tine si pe cei din jur, a fi capabil de a percepe ansamblul vastei tapiserii a vietii si, nu in ultimul rand, a trai cu bucurie.