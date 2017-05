Foto: Sunny studio, Shutterstock

Louise Hay este ceea ce ea numeste "a late bloomer", o persoana care s-a gasit pe sine abia la varsta maturitatii, atunci cand cineva i-a spus, daca iti vei schimba gandirea, iti vei schimba viata. Procesul de transformare a durat trei ani la finalul carora oamenii au inceput sa vina catre ea si sa ii ceara ajutorul.

Cu totii avem aceleasi probleme. Sunt legate de bani, sanatate, cariera, relatii, creativitate. Exista o solutie miraculoasa, care functioneaza pentru toate. Iar aceasta este sa inveti sa te iubesti pe tine insuti," spune Louise Hay. Autoarea si fondatoarea Hay House spune ca iubirea de sine presupune sa te eliberezi de ura de sine acumulata inca din perioada copilariei, atunci cand auzim foarte des cuvinte precum "nu", "nu face asta", "nu ai voie", "daca esti cuminte", "fa ce-ti spun" sau "esti un copil rau".

Secretul fericirii se afla in fiecare dintre noi

"Devenim adulti fara sa stim cine suntem cu adevarat. Incercam sa fim acea persoana care ii va multumi pe parintii nostri, pe partenerul de viata sau pe sef. Acesta este un balast de care trebuie sa scapam. Pentru ca fiecare dintre noi este minunat exact asa cum este."

Probabil ca ai auzit destul de des ca oamenii nu se schimba. Louise Hay crede contrariul. Ne putem schimba. Iar atunci cand o facem cu iubire, pentru ca asa simtim si nu pentru ca cineva ne impinge de la spate sa facem asta, transformarile sunt spectaculoase si pozitive. Pe de alta parte, atunci cand ne criticam si ne judecam in mod constant, transformarile sunt negative.

De exemplu, la fel ca si Louise Hay, nu am agreat niciodata cuvantul "trebuie". "Atunci cand folosim cuvantul trebuie - trebuie sa fac ceva, si nu facem acel lucru, ne vom simti vinovati sau incapabili. Este mai bine sa il inlocuim cu as putea sau am putea."

Aceasta este una din acele mici schimbari care pot genera schimbari majore in viata cuiva. La fel de importante ca si cuvintele sunt felul in care formulam frazele si intonatia. O afirmatie precum "am o zi buna" este pozitiva insa tonul pe care este spusa o poate intari sau, din contra, submina.

Indiferent ca este vorba de actiunile si vorbele noastre, cheia spre iubirea de sine si, implicit, spre fericire este sa fii prezenta si constienta de ceea ce spui si faci.