Daca iti place Paula Coelho (dar nu doar in acest caz) esti familiara cu termenul mistic. Desi cuvantul are o aura speciala si te duci cu gandul la intelepti care traiesc in pesteri sau manastiri, este foarte posibil ca tu insati sa fii o persoana mistica. Fara sa fii pe deplin constienta de asta, ai o intelegere profunda asupra lumii care transcende normele si conventiile sociale si descoperirile palpabile ale stiintei. Iata cele opt semne care arata cine esti cu adevarat.

Trasaturile unei persoane mistice



Foto: Captblack76, Shutterstock

1. Tii seama mai mult de glasul tau interior decat de ce spun altii si de doctrine

Persoanele mistice doresc sa experimenteze personalitatea in mod direct decat sa se bazeze pe experienta spirituala a altcuiva. Sunt interesate sa afle despre experientele altora, dar nu depind de ele.

2. Iti pui si pui intrebari

Prin natura lor, misticii sunt niste rebeli si pun intrebari despre care unele persoane cred ca nu ar trebui puse. Se intreaba care este adevarul despre natura umana si care este motivul pentru care existam. Misticii sunt cei care contesta autoritatea si status quo-ul, care nu sunt legati de vechile paradigme.

3. Iti asculti intuitia

Misticii au capacitatea de a se baza pe o intelepciune ancestrala si intutie. Aceastea sunt instrumente esentiale pe calea desavarsirii spirituale.

4. Esti conectata la Sursa din interiorul tau

Misticii isi masoara evolutia pe calea spirituala pe baza propriei indrumari interne si nu pe baza unor formule si ritualuri externe.