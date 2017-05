Foto: Amanda Carden, Shutterstock

Oamenii pot spune multe lucruri pe care nu le cred insa chiar si pe cei mai experimentati micile gesturi si energia pe care o emana le vor da de gol adevaratele intentii. Iata patru strategii care te vor ajuta sa citesti oamenii si sa te feresti de dezamagiri.

Priveste oamenii in ochi

Ochii nostri pot fi ca o mangaiere sau ca o sageata otravita. Ochii nostri transmit energii puternice. La fel ca si creierul, ochii transmit un semnal electromagnetic puternic, care se extinde dincolo de corp. Studiile arata faptul ca oamenii simt cand sut priviti, chiar si atunci cand nu pot vedea persoana care o face - o experienta raportata de ofiteri de politie, soldati si vanatori. Culturile indigene respecta energia ochilor. Unii cred ca "ochiul dracului" este o privire care provoaca accidente sau aduce ghinion. Pe de alta parte, atunci cand te uiti in ochii persoanei iubite sau ai cainelui tau, corpul tau elibereaza oxitocina, hormonul iubirii.

Fii atenta asadar la ochii oamenilor. Cum sunt? Ingrijiti? Lini┼čtiti? Luminosi? Furiosi? Modul in care altii te privesc te poate face sa te simti adorata sau speriata. Ochii anumitor persoane pot fi hipnotici. Evita sa privesti adanc in ochii persoanelor care iti inspira neincredere sau un sentiment de teama. Nu ezita insa sa te pierzi in ochii oamenilor care iti sunt dragi.

Strangerea de mana, atingerea si imbratisarile vorbesc

Impartasim energia emotionala prin contact fizic, asemanator unui curent electric. Atunci cand intalnesti o persoana, fii atenta la felul in care contactul corporal prin cele amintite mai sus te face sa te simti. Esti in elementul tau, relaxata, sau iti vine sa fugi? Iti strange mana ca intr-o menghina, sugerand nevoia de a domina sau o lasa moale, tradand nesiguranta si nehotararea? Aceste indicii, dublate de energia atingerii, dezvaluie emotiile oamenilor. Unele imbratisari si strangeri de mana transmit bunatate, bucurie si calm, in timp ce altele sunt ostile si secatuitoare. Prin urmare, petrece timp cu oameni a caror energie iti place. Evitat contactul fizic (inclusiv cel sexual) cu oricine a carui energie nu te face sa te simti bine.

Fii atenta la tonul vocii si al rasului

Tonul si volumul vocii noastre spun multe despre emotiile noastre. Frecventele sonore creeaza vibratii. Sub o anumita gama sonora, sunetul poate fi simtit nu si auzit. Cand incerci sa citesti oamenii, observa cum te afecteaza tonul vocii. Suna tonul linistitor sau este abraziv sau plangaret? Vorbesc pe un ton molcom semn de blandete sau stima de sine scazuta sau prea tare si mult, semn de anxietate, narcisism sau insensibilitate? Atunci cand cineva rade, rasul vine din inima sau este fals?

Fii atenta la energia inimii

Cel mai important aspect pe care trebuie sa i citetsi este daca persoana cu care vii in contact are inima deschisa sau nu. Acest aspect se refera la bunatatea iubitoare din noi, capacitatea noastra de empatie, de daruire si de a crea legaturi cu ceilalti. Atunci cand inima este deschisa vei simti caldura iubirii neconditionate si te vei simti in siguranta si in largul tau. Este ceva ce nimeni nu poate sa falsifice.