O poti folosi in orice clipa pentru a avea o viata mai buna si un corp sanatos. Totul incepe cu hotararea pe care o iei de a-ti schimba viata. Acel moment in care hotarasti ca asa nu se mai poate si constientizezi cat de mari sunt resursele tale interioare. Urmeaza apoi lucruul cu tine si schimbarea perspectivei. Asa cum spun inteleptii, poate cea mai importanta alegere pe care o facem in viata este aceea conforma careia traim intr-un univers prietenos sau intr-unul ostil. Perspectiva pe care o ai asupra vietii schimba totul. Iata 5 pasi care te vor conduce catre o perspectiva care sa te va ajuta sa tii sub control durerea si stresul.

5 metode eficiente de a tine sunt control durerea si stresul



Foto: zakalinka, Shutterstock

1. Constientizare

Identifica factori care iti influenteaza creierul si modul in care acesta raspunde. Adopta strategii care sa te ajute sa depasesti gandurile si emotiile negative, sa influentezi pozitiv creierul si sa te reorientezi spre vindecare.

2. Vizualizare

Vizualizeaza-te ca fiind constienta si detinand controlul asupra tuturor sentimentelor inconfortabile pe care le simti.

3. Reformularea gandurilor

Modelele de gandire negativa sunt un dusman de temut care intotdeauna iti vor declanseaza si exacerba stresul. Prin urmare, este important sa iti transformi gandurile din unele negative in unele care sa te linisteasca, sa iti ofere sprijin si siguranta. Sa gasesti lectia si partea buna din fiecare intamplare.

4. Mantra

Repetarea unor cuvinte sub forma de mantra te va ajuta sa te relaxezi pentru ca ii da creierului ceva pozitiv asupra caruia sa se concentreze. Poti alege cuvinte pozitive precum libertate, relaxare, pace, compasune, iubire, siguranta, abundenta, bucurie, liniste, fericire.

5. Tapping

Tapping este o tehnica de vindecare emotionala si spirituala din ce in ce mai populara in ultima vreme, care se bazeaza pe atingere si care lucreaza pe aceleasi meridiane energetice folosite in acupunctura traditionala inca de acum 5000 de ani. Tappingul nu foloseste insa ace. In schimb, atingerea simpla cu varfurile degetelor contribuie infuzeaza energie cinetica in anumite meridiane din cap si piept, in timp ce te gandesti la o problema specifica si rostesti afirmatii pozitive.

Alimentatia, miscarea si mentalitate contribuie si ele la cresterea sau diminuarea nivelului de stres din organism.