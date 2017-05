Foto: FCSCAFEINE, Shutterstock

Iti amintesti vorba aceea inteleapta care spune sa iti tii prietenii aproape si dusmanii si mai aproape? Este cum nu se poate mai adevarata si in cazul dusmanilor pe care ii purtam in interiorul nostru, de cele mai multe ori fara sa ne dam seama.

Louise Hay, autoare cartii de succes "Poti sa iti vindeci viata" si a unui intreg curent de dezvoltare personala bazat pe afirmatii pozitive considera ca fiecare dintre noi avem patru dusmani interiori de care este nevoie sa scapam pentru a avea o viata implinita si armonioasa. Acestia se ascund in miile de voci pe care le auzim zilnic in minte, soptindu-ne lucruri care ne fac sa ne incruntam, sa ne incordam, sa ne temem, sa ne enervam sau sa ne intristam.

Cei 4 dusmani interiori: cum sa-i invingi odata pentru totdeauna

Primul dintre cei patru dusmani nevazuti este auto-critica. Glasul acela usor ascutit si autoritar care se face auzit la cea mai mica ezitare sau ceea ce tu consideri scapare sau greseala. Nimeni din exterior nu iti saboteaza stradaniile mai mult decat aceasta atitudine fata de tine insati.

Cel de-al doilea dusman este frica. Atata vreme cat viata ne este guvernata de teama, nu ne putem exprima si trai la adevaratul nostru potential. Chiar si din punct de vedere energetic are un impact negativ, ducand la restrangerea campurilor energetice si la imbolnavire. Atata vreme cat traim in frica, suntem in modul de supravietuire care nu ne permite sa iesim din zona de confort si sa exploram posibilitati noi de a trai.

Este ca si cum ai cara un rucsac teribil de greu in spate. Nu te poti intoarce in trecut, sa schimbi lucrurile iar sa traiesti sub apasarea a ceea ce s-a intamplat nu serveste nimanui. Geshe Michael Roach, "calugarul milionar", vorbeste depre practicarea regretului inteligent. Cu alte cuvinte, intelegerea faptei sau a atitudinii, regretul si apoi decizia de a nu o mai repeta in viitor.

Cel de-al patrulea inamic major este resentimentul care nu face decat sa adauge si mai multe caramizi extrem de grele in rucsacul pe care il porti in spate. Acesta poate fi inlocuit cu practicarea compasiunii. Sa te pui in locul celeilalte persoane si, mai ales, sa o vezi ca pe un profesor care te ajuta sa inveti o lectie valoroasa.

Solutia propusa de Louise Hay pentru a-ti invinge dusmanii interiori este sa stai de vorba cu tine, sa tii un jurnal si sa folosesti afirmatiile pozitive. Scrie pe o foaie de hartie toate lucrurile care iti vin in minte legate de fiecare dintre cei patru dusmani si de tine. Apoi alege doi dintre ei - in drepul carora ai scris cel mai mult, si scrie afirmatii pozitive.

Auto-critica, vina, resentimentele si frica ne submineaza increderea si stima de sine. De indata ce vei incepe sa lucrezi pe aceste aspecte, vei vedea cum viata ta se va schimba. Te vei simti mai bine in pielea ta si vei atrage oameni si intamplari pozitive.