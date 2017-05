Foto: PopTika, Shutterstock

Numai daca nu ai trait intr-o pestera pana acum (sau esti la primul articol pe kudika.ro), nu ai auzit ca esti creatoarea propriei vieti. Pe scurt, cu fiecare emotie si gand proiectam ziua de maine. Cum faci insa ca ziua de maine sa fie exact asa cum iti doresti?

Ai la dispozitie doua cai. Una, mai usoara si mai putin circulata, cealalta, mai dificila si aleasa de peste 90% din oameni.

Calea circulata este sa pornesti de la exterior si sa iti indrepti eforturile inspre a genera schimbari acolo. De exemplu, te hotarasti sa incepi o afacere. Te-ai cam saturat de jobul tau, ai cateva economii pe care le-ai putea investi intr-un start-up si stii ca o anumita nisa de piata face profit. Iti faci un business plan, incepi sa te documentezi si iti pierzi noptile citind tone de informatii pe Internet. Cauti oamenii potriviti pe care ii gasesti dupa indelungi cautari, dai drumul la treaba. Lucrurile par sa mearga la inceput insa dupa o perioada, asociatii dau bir cu fugitii si nimeni nu se alege de produsele tale. In afara faptului ca ai mai multe responsabilitati, viata ta nu s-a schimbat foarte mult.

Calea mai putin circulata si mai usoara este sa incepi din interior. Daca ma gandesc la oamenii de succes, de la Steve Jobes la Richard Branson ba chiar si la antreprenori din Romania, cum sunt Octavian Baban, fondatorul DCI Romania sau Mihaela Stroe, autoare de succes, totul incepe cu pasiunea pentru un anumit domeniu. Cu dorinta lor de a se implica total intr-o activitate pentru ca le face placere. Nici unul dintre ei nu a pornit de la ideea "hai sa fac si eu niste bani pentru ca nisa asta merge." Ci de la pasiune si dorinta de a-i ajuta pe ceilalti. Acestea transmit o energie pe care ceilalti oameni o receptioneaza intr-un mod extrem de pozitiv. Munca cu tine insuti este ca o curatenie de primavara. Pregatesti terenul pentru ca semintele visului tau sa prinda, sa rasara si sa se transforme in plante viguroase. Inseamna sa inlocuiesti teama si senzatia de lipsa cu incredere, bucurie si recunostinta pentru ceea ce ai deja in viata ta. Sa iti folosesti imaginatia ca pe un instrument creator si sa vizualizezi viata sau afacerea inflorind. Toate acestea te vor ajuta sa schimbi tipul de energie din care creezi iar rezultatele vor fi pe masura. Este ca si cu o paine. Cu cat aluatul este mai bun, cu atat painea este mai gustoasa.

Sa nu ma intelegi gresit. Faptul ca incepi din interior nu inseamna sa stai cu mainile in san si sa astepti sa iti pice din cer. Ci inseamna sa transformi Universul in aliat si sa ii permiti sa iti scoata in cale oamenii si imprejurarile de care ai nevoie pentru a reusi.