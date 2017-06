Foto: evafrey, Shutterstock

Poti sa numesti cu usurinta cele mai influente cinci persoane din viata ta? Acea mana de oameni datorita carora ai devenit cine esti? Poate fi o provocare interesanta si eficienta.

In ultimele decenii, psihologii, neurologii si chiar biologii evolutionisti au inceput sa fie de acord asupra unei perspective uimitoare: fiintele umane sunt o creatie profund sociala si interpersonala. Cu alte cuvinte, cine suntem este in mare masura, rezultatul legaturilor noastre personale si sociale cele mai profunde, determinat de cele mai profunde conexiuni interpersonale si sociale.

Heinz Kohut, un student eminent al lui Sigmund Freud crede ca fiintele umane, trebuie sa utilizeze sase mecanisme de interactiune interpersonala pentru a deveni o "fiinta umana pe deplin vie".

1. Siguranta

Fiecare fiinta umana trebuie sa aiba experienta de a fi (si de a se simti) in siguranta. Aceasta experienta este absolut esentiala pentru ca un copil sa devina un adult echilibrat. Ramane insa la fel de necesara si in restul vietii. Avem nevoie de alte fiinte umane care ofera siguranra fizica sau psihologica.

2. Prietenia

Avem nevoie de experienta psihologica pe care o traim alaturi de oamenii pe care ii numim "cei mai buni prieteni.” Este vorba de acel tip de prietenie pe care il incepem cel mai adesea in timpul adolescentei noastre. In cadrul acestor relatii descoperim ca exista cineva in lume caruia ii pasa de noi si de care ne pasa. Aceasta descoperire ne ofera o experienta profunda de apartenenta. A apartine altcuiva si lumii, in general. Ne simtim mai acasa in lume, mai putin singuri si izolati.

3. Adversitatea

Fiintele umane au o nevoie profunda de a avea un "alt adversar"! Adica avem nevoie de o alta fiinta umana - eventual una apropiata si iubita, care este impotriva noastra. Avem nevoie de un "adversar benign" care ni se opune in anumite moduri esentiale pentru dezvoltarea completa a personalitatii noastre. Il putem numi un adversar nobil!

Exista parti din corpul nostru pe care nu le vom vedea niciodata cu ochii nostri. De-a lungul vietii, nu iti vei vedea niciodata curbura zonei lombare sau ceafa. Sau fata, fara o oglinda.

Ghici ce? Acest lucru este valabil si pentru psihicul si sufletul nostru. Exista parti din noi pe care nu le vom vedea niciodata in absenta unei oglinzi. Ce fel de oglinda? O oglinda umana. Asa cum nu putem vedea fata noastra decat prin reflectia pe care o vedem in oglinda, asa putem vedea anumite aspecte ale fiintei noastre interioare cu ajutorul altei constiinte.

5. Rezonanta mistica

Acest lucru este un "mecanism" de transformare, insa esential. Se manifesta atunci cand vezi pe cineva care te fascineaza. Poate fi o persoana pe care nu ai intalnit-o sau care a trait intr-un alt secol. Insa in stiinta, arta, poezia sau filosofia, acesteia vezi ceva profund.

De fapt, un dar pe deplin manifestat pe care simti ca il ai si tu in forma de samanta. Uita-te in jurul tau. Cine te fascineaza si de ce?

6. Parteneriatul constient

Am vorbit deja despre adversarul nobil. Parteneriatul constient este omologul sau. Partenerul constient este, de fapt, aliatul nobil. Ai un partener (acesta ar putea fi sotul, prietena cea mai buna sau un coleg de serviciu de incredere) cu care te poti alia pentru a-ti atinge cele mai inalte scopuri si aspiratii? Gandeste-te la persoanele din jurul tau care iti sunt alaturi neconditionat. Care nu te lasa sa uiti de aspiratiile tale. Acesta este un parteneriat constient.

Nu uita ca nici un om nu este o insula. Suntem parte din viata celorlalti in feluri la care nici nu gandim.