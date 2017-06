Foto: Dean Drobot, Shutterstock

Cineva spunea, candva ca este imposibil sa ai o viata frumoasa daca este lipsita de semnificatie si ca aceasta semnificatie este dificil de gasit atunci cand nu desfasuram o activitate care ne implineste. Iata sase trucuri care te vor ajuta sa iti iubesti jobul si sa iti incepi dimineata cu zambetul pe buze.

1. Concentreza-te pe valorile tale de viata

Atunci cand te concentrezi pe ceea ce te nemultumeste la jobul tau, pierzi din vedere aspectele pozitive. Pentru a observa felul in care munca ta te implineste, trece in revista valorile tale de viata. Scrie-le pe o hartie pe principalele cinci si observa felul incare se reflecta in activitatea ta profesionala. Daca se reflecta prea putin sau deloc, probabil ca este cazul sa iti cauti un nou loc de munca.

2. Fa pasi mici

Desi suna romantic sa abandonam totul, sa ne mutam in Bali si sa scriem romanul vietii noastre, adevarul este ca nu oricine este pregatit pentru asa ceva. Asadar, fa pasi mici dar siguri catre o viata profesionala care te implineste. Gandeste-te cum iti poti exprima valorile de viata prin profesia pe care o practici. Vei deveni mai productiva si eficienta.

3. Pretinde ca timpul tau este limitat

Un studiu a constatat ca, atunci cand un esantion de studenti a trait timp de o luna ca si cum aceasta ar fi fost ultima pe care o vor petrece in orasul respectiv, acestia si-au dublat sentimentul de bunastare. Incearca si tu aceasta tactica la la locul de munca. Si nu, nu este nevoie sa ii spui sefului. Vei descoperi lucruri care iti plac si vei invata sa apreciezi ceea ce ai acum.

4. Cultiva conexiunea cu colegii tai

Conexiunea cu ceilalti oameni da un sens vietii noastre. Un mediu de lucru placut si o legatura apropiata (dar profesionala) cu colegii sunt asociate cu o satisfactie mai mare fata de locul de munca.

5. Fa-ti timp pentru a-ti reincarca bateriile

Daca ai tendinta sa muncest non-stop, vei incepe sa iti urasti jobul pentru ca iti mananca tot timpul. Permite-ti sa iei pauze, sa aloci timp hobby-urilor tale si, in general, sa te bucuri de viata. Nivelul de stres va scadea si iti vei recapata placerea de a merge la serviciu.

6. Practia recunostinta

La sfarsitul fiecarei zile de lucru, scrie trei lucruri pentru care esti recunoscatoare la locul de munca. Poate ca ceva a mers foarte bine sau poate ca ai avut o interactiune pozitiva cu un client. Poate ca tocmai ai luat salariul. Cu cat te vei concentra mai mult asupra aspectelor pozitive, cu atat atitudinea ta se va schimba in bine.