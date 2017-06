Foto: Sychugina, Shutterstock

De-a lungul anilor, numerosi cercetari au incercat sa inteleaga modul in care ordinea nasterii influenteaza personalitatea copiilor intr-o familie cu mai multi frati. Desi exista indicii ca aceasta reprezinta un factor in dezvoltarea personalitatii, nu este singurul important. Mai putin de 50% din oameni se potrivesc cu profilul psihologic construit in baza ordinii nasterii. Mai precis, doar 15% dintre barbati si 23% dintre femei.

Importanta factorilor genetici asupra personalitatii

Se pare ca factorii genetici au cel mai important impact asupra dezvoltarii personalitatii. Acestia sunt responsabili pentru trasaturi precum inaltimea si culoarea parului, dar si anumite trasaturi temperamentale. Cercetarile efectuate de Dr. Nathan Fox, profesor universitar si director de laborator in Maryland, au identificat o legatura intre activitatea undelor cerebrale la sugari si temperament, reusind astfel sa determine ce temperament va avea copilul mai tarziu. Constatarile au aratat ca bebelusii care ar dezvolta un temperament agitat au avut modele distincte in undele cerebrale gasite in jumatatea dreapta a creierului. Cercetatorii cred ca sansele ca acesti bebelusi sa fie tematori, timizi si usor de intimidat mai tarziu in viata sunt destul de mari.

Pe de alta parte, sexul copilului este o influenta semnificativa cand vine vorba de rolul pe care copilul il are in cadrul familiei. Asa cum explica specialistii, atunci cand primul si al doilea copil nascuti sunt de sexe diferite, presiunea asupra celui de-al doilea copil de a-si stabili o identitate scade.

Forma fizica si inaltimea conteaza. Un frate care este mai inalt sau mai robust poate ii poate domina pe ceilalti.

Atunci cand exista decalaje mai mari de cinci ani intre nasterea fratilor, lantul ordinii nasterii se poate rupe. Un copil mult mai mic - eventual chiar mezinul, poate prelua rolul unui prim-nascut. Diferenta de varsta schimba si modul de interactiune intre fratii mai apropiati. Asa cum explica Frank J. Sulloway, autor al cartii ”Nascut sa te razvratesti", daca esti mezina familiei si diferenta de varsta este de 10 ani, practic ai crescut ca si cum ai fi primul copil sau unicul.