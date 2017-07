Ciclul anotimpurilor este o oglinda a ciclului vietii noastre. Natura ne arata care sunt cele mai bune practici spiritual pentru fiecare perioada a anului. Atunci cand suntem conectate la Univers, maximizam cresterea noastra interioara. Iata patru dintre lectiile pe care ni le arata energia verii.

1. Onoreaza-ti focul interior.

Focul este elementul verii. Caldura puternica a Soarelui hraneste plantele pregatindu-le pentru recolta toamnei. La fel ca soarele, fiecare dintre noi are focul nostru interior: un soare care arde in noi, care ne hraneste sperantele si visele. Focul tau interior este acea parte din tine apriga, neinfricata, care nu se da batuta. Exprima-ti recunostinta pentru aceasta parte a ta la fel cum o faci pentru soarele de vara.

2. Invata sa nu te agati de ceva ce s-a terminat

Solstitiul de vara este dulce amar. Ne bucuram de veinirea verii insa stim c, incepand din acest moment, zilele incep sa se scurteze. In fiecare an, soarele ne aminteste de acest ciclu frumos de expansiune, crestere si apoi intoarcere spre interior. Precum Soarele, viata noastra are cicluri. Pe care, atunci cand le completam, este mai bine sa le lasam in urma. Poate fi vorba de moduri de a gandi si de a actiona, oameni, joburi, relatii. Nu te intrista si aminteste-ti ca urmeaza un nou ciclu de viata in care vei atrage lucruri si mai bune.

3. Recunoaste si sarbatoreste energia masculina din tine

In fiecare fiinta umana exista o parte feminina si una masculina.

Vara este sezonul energiei masculine yang. Aceasta energie ne determina sa facem, sa construim si sa cream. Sa fim expansive, indraznete, pline de energie.

Desi tendinta generala este de a pune semnul egalitatii intre energia masculina si furie si agresivitate, aceasta inseamna si protectie si ingrijire. Atunci cand poti folosi aceasta energie pentru a-ti construi viata dorita, ea devine foarte puternica.

Ce veti construi in aceasta vara cu acea energie masculina?

4. Gasest un echilibru intre perioadele de activitate intensa si cele de relaxare

Energia yang masculina transforma vara intr-o perioada de activitate intensa. Este o perioada nu doar a concediilor dar si a planurilor, proiectelor, activitatilor si aventurii. Cele mai multe dintre acestea sunt lucruri distractive, interesante dar care necesita totusi multa energie.

In acelasi timp, ne e dor sa lenevim, sa stam la umbra si sa citim o carte foarte buna. Este important sa echilibram perioadele de activitate intensa cu orele de odihna si relaxare.