Ascundem in subconstient informatii uimitoare despre noi insine si tot acolo se gasesc necenzurate temerile, dorintele nerostite, perceptiile noastre despre ceilalti, mii de informatii alambicate pe care doar un bun psiholog le poate decodifica, dupa sedinte intregi de terapie. Mintea detine toate raspunsurile, daca stim sa punem intrebarile potrivite. Cum ne vorbeste subconstientul? Indiciile vin prin intermediul viselor, dar si prin modul in care ne manifestam instinctiv cand suntem pusi in fata unor situatii neasteptate.

Asta isi propune Testul japonez al Cubului din Desert. Un joc interesant, captivant, bazat pe tehnica vizualizarii, preluat din volumul „Secretele cubului – Jocul stravechi al vizualizarii care-ti releva sinele adevarat“, scoate la suprafata lucruri ascunse in subconstientul tau si te ajuta sa te cunosti mai bine. Elibereaza-te de inhibitii, lasa-ti imaginatia sa zburde fara sa fie ingradita de nicio constrangere. Prima imagine, spontana, naturala, nedeliberata care-ti trece prin fata ochilor mintii este cea care te caracterizeaza.

Noteaza-ti raspunsurile pe o foaie de hartie si treci apoi la urmatoarea intrebare.

Testul japonez al Cubului din Desert

foto: Photobank gallery, Shutterstock

1. Imagineaza-ti ca ai in fata ochilor un desert nesfarsit. Plimbandu-te prin desert vezi dintr-o data un cub.

Cat de mare este cubul?

Din ce este facut?

E rigid, e moale?

E transparent, e opac?

E asezat pe nisip sau suspendat?

Cat de departe este de pamant?

2. In apropierea cubului, imagineaza-ti o scara.

Unde se afla scara, aproape sau departe de cub?

Este mare, impunatoare, solida?

Din ce este facuta?

Se poate rupe usor?

Are multe trepte sau putine?

Calul alearga sau sta pe loc?

Este legat de ceva? Inainteaza? Daca da, in ce directie?

Poarta haturi, sa, capastru sau este un cal salbatic?

Te simti in siguranta in prezenta lui, e bland, e naravas?

4. Imagineaza-ti ca intalnesti o floare sau mai multe flori undeva in acelasi cadru.

Este o singura floare sau sunt mai multe?

Cat de departe se afla de cub?

5. Incepe o furtuna.

Cat e de aproape este furtuna de cub, de scara, de cal, de flori?

Vine furtuna dinspre unul din elementele de mai sus (cub, scara, cal, flori)?

Te sperie furtuna?

Este o furtuna violenta?

Trece repede sau dureaza mult?

6. Furtuna distruge doua dintre elementele pe care ti le-ai imaginat mai sus (cub, scara, cal, flori).

Care sunt cele doua elemente care au ramas in picioare?