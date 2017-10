Timpul, sau mai degraba lipsa lui, pare sa puna o puna o presiune uriasa pe noi, zilnic. Impartite intre atat de multe lucruri pe care le avem tot timpul de facut, multe dintre noi uitam de odihna, de sanatate sau pur si simplu de placeri simple precum iesitul cu prietenele. Multe femei marturisesc ca se simt intr-o lupta cu timpul zi de zi, iar pentru aceasta senzatie exista diverse explicatii ce tin strict de organizarea fiecareia dintre noi. Dincolo, insa, de lucratul la propria perceptie asupra timpului, exista lucruri concrete pe care le poti face. Iata cateva dintre ele:

Intra in epoca digitala folosind semnatura electronica. Iti poate fi extrem de utila

Indiferent ca vorbim despre documente transmise la institutii ale statului, despre contracte sau despre facturi, cert este ca semnatura electronica este de mare ajutor, mai ales unui manager. In cazul in care ai propria afacere, ea devine imperativa si ar fi o pierdere totala de vreme si de energie sa mai folosesti varianta clasica si sa te prezinti in persoana oriunde e nevoie de semnatura ta.

Un motiv in plus pentru a o folosi este modul simplu de obtinere a ei. Te poti convinge ca este o operatiune simpla citind pasii de urmat pentru a obtine semnatura electronica. Dupa ce o obtii, o poti folosi pentru semnarea contractelor si a facturilor, dar si pentru documente care se depun la ANAF, ITM, Registrul Comertului sau Casa de Asigurari de Sanatate.

Un mod simplu prin care poti grabi interactiunea cu unele institutii ale statului

In ultimii ani, tot mai multe persoane au preferat contracte de colaborare, drepturi de autor sau au preferat sa-si infinteze un PFA prin care sa presteze servicii pentru companii. Suntem in epoca freelancingului si tot mai multe dintre noi prefera colaborari diverse in detrimentul unui job 9 to 5. Asta inseamna in mod automat si mai multe interactiuni cu institutii ale statului, diverese declaratii de completat, stat la cozi pentru a plati impozitele si taxele si multa birocratie, in general.

Fie ca ai o activitate care te obliga sa-ti platesti singura taxele, fie ca trebuie sa mergi la o institutie de stat pentru simpla plata a impozitelor pentru casa sau masina sau pentru a platit vreo amenda, poti folosi platforma ghiseul.ro , care iti permite sa faci platile de acasa, la orice ora, fara sa mai stai la cozi si fara sa-ti mai iei zile libere de la birou special pentru asta.

Transport mai rapid si mai comod

Telefonul este ajutorul tau de incredere cand vine vorba despre transport, pentru ca iti poti usura enorm drumurile de zi cu zi si poti castiga timp cu ajutorul lui. Daca iesi din orasul in care locuiesti, poti sa platesti rovinieta printr-un SMS inainte sa pleci de acasa si sa nu mai stai la coada la benzinarii pentru a face asta. Tot prin SMS poti plati si unele taxe de drumuri, cum ar fi cea de pod de la Cernavoda, astfel incat sa nu mai pierzi vremea la coada si la chioscul acela la care se fac platile.

Pentru trasee mai scurte si mai putin aglomerate, exista aplicatii precum Waze, care te informeaza cu privire la starea traficului in timp real. Daca obisnuiesti sa mergi cu autobuzul, tramvaiul sau metroul, aplicatia Moovit te poate ajuta, pentru ca iti arata toate rutele posibile si aproximare de timp pentru fiecare si iti afiseaza si orarul fiecarui autobuz din oras, astfel incat iti poti da seama cat ai de asteptat in statie pana vine autobuzul.

Toate aceste solutii la un loc te pot ajuta sa economisesti suficient timp incat sa te rasfeti din cand in cand. Folosesti vreuna dintre ele?