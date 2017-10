Din ce in ce mai multi oameni incep sa isi caute scopul in viata. Acel ceva care iti da un sens, implinire, certitudinea ca nu traiesti degeaba. Atunci cand alegem un job, nu ne mai uitam doar la pachetul salarial ci si la impactul pe care munca noastra il are asupra lumii. Iata cinci pasi pentru a te conecta cu scopul vietii tale, fie ca alegi o cariera pe cont propriu sau un job intr-o companie.

Cum sa iti gasesti scopul: cheia catre o viata implinita

foto: Ollyy, Shutterstock

1. Fa o lista cu cinci lucruri pe care iti place sa le faci

Sunt acele lucruri in care te-ai putea pierde ore in sir, fara sa iti dai seama cum trece timpul. Pe care le-ai face si fara sa fii platita. Noteaza-le cu cifre de la 1 la 5, in ordinea bucuriei pe care ti-o produce fiecare dintre ele. Vezi daca poti combina mai multe dintre ele.

2. Cunoaste-te pe tine insati

Este bine sa stii unde ai de lucru cu tine insa este foarte important sa stii care sunt punctele tale forte si sa te concentrezi asupra acestora. Ele iti vor da incredere in tine si iti vor arata cai catre implinirea visului tau si a felului in care poti transforma pasiunea ta intr-un mod de viata.

3. Stabileste-ti un orizont de timp

Decide ca pentru urmatoarea perioada (pot fi chiar si cinci ani) te vei concentra asupra unei anumite pasiuni din lista ta. Odata facuta alegere in mod constient, creierului tau ii va fi mult mai usor sa se concentreze asupra acesteia. De asemenea, ai nevoie de timp pentru a face performanta asa ca este bine sa ti-l acorzi.

4. Foloseste-ti intuitia

Si atunci cand vine vorba de viata ta profesionala, de cariera ta, intuitia, busola ta interioara, iti ofera un ajutor pretios. Atat barbatii cat si femeile au intuitie insa noi suntem mai conectate la aceasta decat ei. Intuitia iti va spune daca esti pe drumul cel bun sau nu si te va avertiza impotriva eventualelor capcane, ajutandu-te sa le eviti la timp.

5. Intreaba-te cum ii poti ajuta pe ceilalti

Asa cum spune Gregg Bradden, traim timpuri in care cheia spre o viata implinita si succes este reprezentata de cooperare, nu de competitie. Suntem cu totii o mare familie umana, intinsa pe tot globul , unita intr-un urias camp de energie. Iar una dintre misiunile noastre este sa ne sprijinim si sa ne ajutam unii pe ceilalti.

Foto prima pagina: Sergey Nivens, Shutterstock