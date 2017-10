foto: ESB Professional, Shutterstock

Ed McCabe este unul dintre cei mai respectati dresori de animale din California de Sud. Poarta o palarie de paie, turistii il confunda adesea cu Sean Connery si are o clientela celebra. Intamplarea a facut sa ne cunoastem si sa stam de vorba. Asa am aflat cum, timp de peste 70 de ani, Ed s-a bucurat de fiecare zi.

1. Fii deschisa

Atunci cand iti incepi ziua cu gandul ca ti se vor intampla lucruri minunate asa va fi. Asta pe principiul profetiei care se implineste de la sine. Te vei conecta cu intuitia ta care te va conduce la locul potrivit, in momentul potrivit. Exact asa cum s-a intamplat cu mine si Ed. In ziua in care ne-am intalnit, amandoi am parcat masinile intr-un loc diferit de cel in care parcam de obicei.

2. Fii amabila si politicoasa

Poate ca persoana de langa tine nu este imbracata dupa ultima moda sau este mai in varsta. Asta nu inseamna ca trebuie sa o privesti de sus sau o tratezi cu dispret. Un batran iti poate oferi, intr-o propozitie, solutia la o problema care te framanta de luni de zile. Un om de geniu poate nu pune atat de mult pret pe aspectul exterior. Dincolo de asta, este vorba de iubirea si de respectul pe care le merita fiecare fiinta umana indiferent de varsta, rasa, gen, statut social.

Atunci cand crezi ca stii (tot) te anchilozezi, te osifici. Si, ca orice altceva in natura, atunci cand incetezi sa mai cresti, incepi sa scazi. Spunandu-ti ca nu stii lasi usa deschisa curiozitatii, noului, ineditului si intamplarilor miraculoase in viata ta.

4. Nu fa nimic din ceea ce nu iti place

Probabil ca ai auzit de nenumarate ori acea vorba ca "in viata nu facem intotdeauna ceea ce ne place". Parca mai mult decat atat, cu cat acceptam sa facem ceea ce nu ne place si sa ne "sacrificam" suntem mai demni de respect. Aceasta nu este insa decat o capcana care ne mentine intr-o stare de vibratie joasa. Ai nevoie si dreptul de a face ce iti place pentru a putea sa-ti manifesti intregul potential si a aduce bucurie in viata celor din jur.

5. In loc sa urmezi tendintele, urmeaza-ti inima

Tendintele (in moda, muzica) sunt trecatoare si, asa cum spune Ed, oamenii tind sa le imbratiseze datorita nevoii lor de a fi acceptati si iubiti. Intelepciunea inimii tale este insa atemporala si durabila. Urmeaz-o pe aceasta pentru a-ti crea o viata implinita.