Un articol de Doina Enache, Holistic Development Coach Upperself

Foto: ESB Professional, Shutterstock

Nu supravietuieste cea mai puternica dintre specii, nici cea mai inteligenta, ci aceea care raspunde cel mai bine schimbarii. (Charles Darwin)

Cand spunem schimbare ne referim la un proces care evolueaza treptat si modifica o structura deja existenta. De fapt, aici intervine si dificultatea de a pasi catre schimbare, intrucat sentimentul de control al circumstantelor, adus de familiaritate si de repetitia unor actiuni, are gustul dulce al confortului. Din acest motiv, preferam uneori sa ramanem prinsi in situatii care nu ne multumesc si care nu ne aduc implinire. Insa, schimbarea functioneaza ca orice forma de regenerare, fiind posibila doar atunci cand partile uscate, nefolositoare, se desprind pentru ca altele noi, sanatoase si complexe, sa se manifeste.

Cand avem nevoie de schimbare?

Cand ne dam seama ca nu suntem confortabili cu o situatie sau cu prezenta unei persoane, cand gandurile negative ne invaluie mintea, cand simtim presiune, teama, monotonie sau lipsa de incredere inseamna ca avem nevoie de altceva. Toate aceste simtiri, insotite de o puterica motivatie si de dorinta de a atrage tot ce aduce implinire in viata noastra, ne dezvaluie drumul spre schimbare. Constientizarea reprezinta primul pas spre schimbare.

Cum facem pasul spre schimbare?

Prin ganduri, emotii, sentimente si alegeri, toate raportate in primul rand la propria noastra persoana. Multi dintre noi spun ca schimbarea incepe din interior, insa putin au idee despre ce inseamna acest lucru. Nu e un cliseu, e cat se poate de simplu!

Atunci cand ti se pare ca schimbarea nu este in puterea ta, da-ti voie sa alegi ceea ce este mai bine pentru tine si sufletul tau. In acest fel, poti incepe sa faci pasi marunti spre drumul pe care vrei sa il urmezi. Totodata, cultiva-ti credinta ca este posibil si dobandeste motivatie pentru a investi intr-o noua directie. Modul in care ne raportam si ne comportam in fata schimbarilor influenteaza parcursul ulterior. Cauta sa elimini frica si fii deschis sa primesti noi oportunitati pe parcursul calatoriei tale.

Este firesc faptul ca ti se pare dificil sa accepti o schimbare majora in viata ta, tocmai din cauza sentimentului de teama pentru necunoscut. Insa, eliminand sabloanele, convingerile limitatoare anterioare sau orice fel de bariera din noul tau drumul iti oferi sansa de a fi flexibil in fata schimbarii. Daca vrei sa usurezi si mai mult procesul, iti poti contura un plan de schimbare, astfel incat sa vizualizezi concret etapele pe care le parcurgi.

Foto: Ollyy, Shutterstock

Care sunt rezultatele schimbarii?

Odata imbratisata in interior, schimbarea se reflecta si in exterior, fie ca vorbim despre relatia cu partenerul, cu prietenii sau relatiile profesionale. De aceea, putem descrie schimbarea ca un proces de dezvoltare, care presupune noi experiente si are ca rezultat cunoasterea si acceptarea propriei noastre individualitati.

De altfel, schimbarea inseamna autocunoastere. Si asa cum drumul spre cunoasterea de sine este provocator si solicitant, asa si schimbarea poate sa para in prima instanta amara. Insa, atat autocunoasterea, cat si schimbarea, reprezinta pietrele de temelie ale unei vieti implinite, echilibrate si armonioase.