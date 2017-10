foto: Katerina Klio, Shutterstock

Fiecare dintre noi are ghizi spirituali care ne calauzesc in viata. Uneori insa, ne este greu sa ne le auzim glasul sau sa ne conectam cu ei. Iata sase lucruri care cauzeaza aceasta intrerupere in comunicare.

1. Lipsa experientei

Daca esti noua pe calea spirituala, incearca sa nu faci prea mult! Pastreaza-ti inima si mintea deschise, dar invata sa iti relaxezi mintea, poate printr-o meditatie zilnica, sa ai rabdare si sa ai asteptari realiste.

2. Dezordinea

Atragi ce este in viata ta. Este casa ta un morman de dezordine? Sau biroul? Starea afacerilor tale poate reflecta inima ta. De aceea, curatarea spatiului este atat de importanta in Feng Shui. Spatiu curat, spirit curat! Acesta este spiritul si mediul in care sunt atrasi ghizii. Creaza, asadar, o atmosfera cat mai atragatoare si primitoare pentru ei.

3. Asteptarile

Astepti ca un semn gigantic cu directii in viata sa cada din cer si sa te loveasca in cap? Este timpul sa renunti la asteptarile tale nerealiste. Ghizii tai spirituali pot alege felurite moduri de a te contacta. Uneori gesturile lor vor fi mari. Alteori, ele vor fi simple, doar soapta blanda in inima sau urechile tale sau o viziune trecatoare. Uneori, aceste semne sunt chiar mai puternice decat o lovitura de tunet!

4. Nerabdarea

Daca te indoiesti in mod constant si astepti cu nerabdare mesaje de la ghizii tai spirituali, tulburarea interna si anxietatea pe care o construiesti te pot impiedica sa te conectezi cu ei. Ai incredere si rabdare ca vor fi alaturi de tine la momentul potrivit. Atunci cand nu fortezi nimic, lucruri mari se pot intampla in mod neasteptat.

5. Dramele din viata ta

Haosul anumitor relatii si situatii poate fi, cu siguranta, iti pot distrage atentia. Cand incerci sa-i faci pe toti fericiti, tu insati nu esti fericita. Esti agitata si ai inima inchisa. Acest lucru poate face dificila conectarea cu ghizii tai spirituali. Roaga-ti ghizii sa te ajute sa iti deschizi inima. Indeparteaza negativitatea si teama si inlocuieste-le cu iubire. Renunta la relatiile care te seaca de energie. P

6. Alimentatia

Tot ceea ce faci si gandesti, tot ceea ce manaci si bei iti influenteaza vibratia. La urma urmei, suntem energie, iar alimentele sunt energie pentru noi, afectand astfel energia noastra. Prin urmare, este foarte important sa acorzi atentie alimentelor pe care le consumi. Evita alimente modificate genetic (OMG) si alimente conventionale care au fost tratate cu substante chimice si pesticide, orezul alb si faina, zaharurile, indulcitorii (artificiali etc.), cafeaua, alcoolul.