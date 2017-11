foto: SergeY Nivens, Shutterstock

Daca te afli in cautarea scopului tau in viata, elevarea constiintei te poate ajuta sa il gasesti cu mai mare usurinta. Calatoriile, dieta si invingerea fricilor te pot ajuta in demersul tau. Iata cum:

1. Calatoreste in scop antropologic

O vacanta este o modalitate excelenta pentru a -ti reincarca bateriile insa una in scop antropologic o va face in mod diferit. Atunci cand intri in contact cu locuri care au o cultura foarte diferita de a ta, motivele tale zilnice de stres iti vor aparea superficiale. Asadar, atunci cand calatoresti, nu te limita la obiectivele turistice. Vezi cum traiesc oamenii de acolo. Vei intelege mai multe despre natura umana, despre constiinta noastra si despre modalitatile diferite in care fiecare dintre noi se dezvolta. Veti reveni acasa nu numai cu fotografii uimitoare si povesti interesante dar si cu o viziune mai larga asupra vietii.

2. Adopta o dieta vegana

Albert Einstein si Leonardo Da Vinci au fost vegani. Ambii erau constienti de faptul ca alimentele care inmagazineaza energia Soarelui prin fotosinteza contribuie la cresterea nivelului constiintei. Acestea sunt fructele, legumele, plantele. Ele iti ofera energia de care ai nevoie direct de la sursa. Organismul tau are nevoie de mai putin timp si efort pentru a le digera. Mintea ta este mai clara si poti accesa niveluri superioare de constiinta.

Se spune ca fiecare dintre cele mai mari comori pe care le putem gasi in aceasta viata ne asteapta in pestera in care ne temem cel mai mult sa intram. Chiar daca fricile noastre pot fi asemanatoare, calatoria este diferita de la o persoana la alta. Atunci cand te temi de ceva atat de mult incat devine Bau-Bau, inseamna ca dincolo de aceasta frica exista ceva special.

Busola care iti arata drumul catre comoara din viata ta este cea mai mare frica a ta. Pentru a o descoperi, ai nevoie sa dezamorsezi aceasta forta care persista in interiorul psihicului tau.

Libertatea pe care o simti dupa ce te confrunti cu temerile tale este un semn ca acea forta limitativa care te-a condus o mare parte a vietii nu mai este atat de puternica si nu mai are influenta asupra deciziilor tale. Cel putin o perioada.

Frica nu dispare niciodata pentru ca este un program al psihicului tau menit sa te tina in siguranta. Frica in sine nu este pozitiva sau negativa insa atunci cand preia controlul asupra vietii tale, efectele sunt dezastruoase. Confruntarea celor mai mari frici ale tale este una dintre cele mai eficiente cai catre dobandirea unei constiinte mai inalte.