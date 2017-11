In interiorul fiecari femei se ascunde o magiciana inzestrata cu puteri extraordinare, capabile sa transforme lumea. Pe a ei si pe a celor din jur. Important este sa se conecteze cu ele si sa le trezeasca la viata. Iata ce trebuie sa faci daca vrei sa faci asta.

Cum te contectezi cu magia din interiorul tau

1. Intra in contact cu puterea ta

Ca femeie, trebuie sa recunoasteti mai intai toate lucrurile uimitoare pe care le-au facut femeile de-a lungul istoriei. Povestea noastra, a femeilor, inseamna mai mult decat nedreptati, inegalitate si standarde duble. Aceasta este doar o istorie care s-a tot repetat dar care tine de noi sa inceteze. Amintesete-ti de actiunile unor femei puternice precum Regina Maria, Amelia Earhart, Jackie Kennedy si Harriet Tubman. Recunoaste ca esti un suflet puternic, metafizic si energic care contine puteri feminine nemarginite.

2. Redobandeste-ti puterea magica

Fiecare suflet uman este capabil sa se conecteze la intuitia sa si la cosmos, insa noi, femeile, avem un tip special de intuitie. Cred ca Wonder Woman se afla in fiecare dintre noi. Magia noastra feminina este in noi, latenta, este doar nevoie sa o trezim la viata. Femeile sunt excelente in citirea oamenilor si identificarea celor cu intentii necurate. Ajuta-ti intuitia si las-o sa curga prin tine.

3. Tine cont de evenimentele astronomice

Exista multe evenimente astrologice care au o influenta puternica asupra oamenilor, in special a femeilor. Observa fazele vecinei noastre, Luna si tonul in frecventele marelui Cosmos. Profita de perioadele de energie intensa pentru o evolutie accelerata a sufletului tau.

4. Fii una cu natura

Nu degeaba ne referim la ea ca la mama natura. Femeile au o influenta puternica in natura si pot fuziona cu ea. Timpul petrecut in natura este un mod fantastic de a te reconecta cu puterea ta feminina.

5. Iubeste-te

Pentru a fi ceva in viata, trebuie sa te iubesti mai intai. Mandreste-te cu cine esti si cu puterea ta feminina! Este nevoie sa iti apreciezi adevaratul potential al sufletului tau si sa fii in legatura cu puterea ta unica de darui, iubi, hrani.

6. Fii proactiva

Nu vei ajunge nicaieri in viata daca astepti ca altii sa actioneze in locul tau. Daca doresti sa obtii ceva in viata, trebuie sa iei atitudine si sa fii stapana pe viata ta. Nu-ti place ceva? Fa ceva in legatura cu asta!