Energia casei iti influenteaza starea de spirit dar si pe cea de sanatate. Umple cu iubire si atentie locuinta si iti vei umple sufletul. Iata ce te sfatuiesc calugarii budisti pentru a aduce armonie si energie pozitiva in spatiul in care locuiesti.

1. Ai grija de obiectele din casa ta

Pretuieste lucrurile pe care le detii, indiferent de modul in care le-ai achizitionat.

Se spune ca modul in care ai grija de oamenii din viata ta trebuie sa se reflecte si in modul in care te ingrijesti de obiectele din casa ta. Acest lucru este valabil mai ales atunci cand obiectul respectiv ti-a fost daruit de persoana iubita sau altcineva apropiat din viata ta.

2. Fii recunoscatoare pentru lucrurile care ti-au fost odata utile

Odata cu trecerea timpului, unele obiecte se pot deteriora sau uza. Pe unele le inlocuiesti cu modele mai noi, iar la altele pur si simplu renunti. In loc sa arunci lucrurile de care nu mai ai trebuinta, le poti oferi unor oameni care au nevoie de ele. In acest fel, le mentii valuarea si utilitatea si creezi o karma buna pentru casa ta.

3. Incepe-ti ziua mai devreme, in tacere, in timp ce ceilalti inca dorm

Inceperea zilei in tacere inseamna ca experimentezi pacea si linistea completa a locului in care locuiesti. Ceea ce creeaza senzatia de pace in sufletul tau. Trezitul devreme iti va oferi, de asemenea, timp pentru meditatie. Vei avea timp sa iti creezi ziua asa cum doresti. Dispozitia ta pozitiva va influenta pe toata lumea in casa si ziua in general

Prin deschiderea ferestrelor, permiti energiei negative sa iasa si celei pozitive sa intre. Aerul proaspat va imbunatati, de asemenea, sanatatea tuturor celor din casa. Deschiderea ferestrelor elimina si mirosurile neplacute

5. Curata chiuveta inainte sa mergi la culcare

Aceasta inseamna ca farfuriile, tacamurile sau orice fel de articole de bucatarie ai folosit trebuie spalate inainte sa te bagi in pat. Nu este vorba doar de a evita aparitia gandacilor dar si de crearea unui memento subconstient ca ai terminat ce aveai de facut astfel incat urmatoarea zi reprezinta un inceput curat. De asemenea, aceasta actiune permite curgerea libera a energiei.

6. Cand faci curatenie, fii prezenta in ceea ce faci

Casa ta este sanctuarul tau. Acorda-i aceeasi ingrijire iubitoare ca si celor dragi. Atunci cand te concentrezi asupra a ceea ce faci, momentul prezent se transforma in meditatie.

7. Imparte treburile casei intre toti cei din casa

Nu lua asupra ta totul. In timp ce acest lucru te va face sa te simti mai putin stresat, va contribui la cresterea mandriei fiecaruia pentru contributia adusa la frumusetea casei.