foto: Amanda Carden, Shutterstock

Maestrii taosi cred in puterea miraculoasa a copacilor de a ne vindeca. Adanc inradacinati in Pamant, cu crengile intinse sus, catre cer, copacii canalizeaza deopotriva energiile Pamantului si ale spatiului eteric.

Puterea miraculoasa de vindecare a arborilor

Aceste energii au mari puteri vindecare si datorita faptului ca arborii se afla intr-o stare constanta de meditatie. In anumite culturi aborigene, se povesteste ca in fiecare arbore se afla un spirit care a fost de acord sa-si asume rolul de a fi legatura dintre Pamant si Univers. Mai mult decat atat, coaja si frunzele copacilor, folosite in scopuri medicinale, s-au dovedit infailibile. Egiptenii si grecii credeau ca rolul copacilor pe Pamant este sa ajute omenirea sa evolueze.

Pasul 1: Alege arborele cu care vrei sa lucrezi

foto: Amanda Carden, Shutterstock

Aceasta este o decizie foarte personala. Alege copacul care se potriveste cel mai bine nevoilor tale. Fa-ti timp pentru a vedea la ce copaci ai acces in zona ta. Copacii mai mici nu sunt inca suficient de maturi pentru a contine suficiente energii vindecatoare pentru a face o diferenta reala, in timp ce cu cei care sunt prea inalti este ma greu sa te conectezi. Mestecenii detoxifica organismul si ajuta la eliminarea febrei. Cedrul scade temperatura corpului, combate febra si hraneste energia Yin. Ulmul fortifica stomacul si tractul digestiv si calmeaza mintea. Bradul reduce transpiratia, accelereaza vindecarea leziunilor osoase, previne aparitia vanatailor. Artarul reduce durerea si combate inflamatiile. Salcia ajuta la scaderea tensiunii arteriale, imbunatatirea sanatatii vezicii urinare si a tractului urinar

Pasul 2: Conecteaza-te cu arborele

foto: Alexandra Lande, Shutterstock

Pasul 3: Incepe procesul de vindecare

Odata ce ai ales copacul, stabileste o legatura cu acesta pentru a avea acces la energiile de vindecatoare ale copacului. Fiecare copac are propria sa personalitate, viata si suflet. Unii copaci sunt mai generosi, conectandu-se rapid cu oamenii care se apropie de ei, in timp ce altii necesita mai multa munca, efort si perseverenta. Viziteaza in mod regulat pomul, creand o relatie permanenta, dandu-ti timp pentru a-l cunoaste si permite sa te cunoasca. Trateaza-l cu respect, fii deschisa si sincera, trimite-i iubire, imbratiseaza-l sau pune-ti palmele pe trunchiul lui.

foto: Petar Paunchev, Shutterstock

Cu timpul, vei incepe sa simtiti legatura dintre tine si copac. Arborele iti va comunica atunci este momentul potrivit si iti va impartasi abilitatile sale de vindecare. Stai la baza copacului si inchide ochii. Concentrandu-te pe respiratie, preda-te copacului. Acesta te va ghida in procesul de vindecare. Pastreaza-ti mintea si inima deschise si vei descoperi puterile miraculoase ale copacului.