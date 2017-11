foto: Valentina Photos, Shutterstock

Chiar si in cele mai dificile situatii, ghizii nostri spirituali ne vegheaza si sunt gata sa ne sara in ajutor. Totul este ca noi sa fim receptive si sa ii ascultam. Iata patru situatii in care ghizii nostri spirituali comunica cu tine.

Cum sa comunici cu ghizii spirituali

1. Atunci cand esti doar tu cu tine

Ghizii spirituali stiu ca atunci cand esti singura, esti mai atenta. Absenta altor persoane sau orice distragere a atentiei iti pastreaza mintea linistita. Cand mintea ta este linistita si relaxata, este mai usor sa observi energiile subtile sau schimbarea temperaturii camerei.

2. In somn sau timp ce visezi

Incearca sa iti programezi timpul tau cu tine seara sau dimineata devreme, cand toata lumea inca doarme. Este momentul in care mintea ta este mai putin preocupata de treburi, responsabilitati si mai deschisa la dimensiuni mai inalte iar ughizii spirituali te poate contacta.

A vedea sau a conversa cu o persoana iubita decedata intr-un vis este o experienta obisnuita. Visul ar putea fi atat de viu ca si cum cel pe care il iubesti este prezent cu tine. Unul dintre ghizii tai spirituali te poate contacta in timpul visului si poate aparea sub forma unui mesaj subconstient sau a unui simbol. Ori de cate ori un vis are o anumita semnificatie, veti sti intuitiv.

3. In momentele cand trebuie sa iei o decizie importanta

Vremurile dificile sau momentele in care trebuie sa luati o decizie importanta le-ar putea semnala ghizilor tai spirituali ca ai nevoie de ajutor si indrumare.

Este posibil sa te confrunti cu o perioada de tranzitie, o reinnoire spirituala, o schimbare a relatiilor, o renuntare la ceva sau cineva. Ghizii tai spirituali vor simti ca ai nevoie de indrumare si vor incerca sa te contacteze si sa te calauzeasca.

4. Conversarsatia cu persoana iubita

Ghizii tai spirituali te pot contacta prin intermediul persoanei iubite. Ne destainuim in fata oamenilor cu care impartasim o legatura adanca la un nivel mult mai profund si mai inalt decat cu oricine altcineva. Dragostea pe care le-o purtam ridica vibratia noastra si a lor. Ghizii nostri spirituali pot folosi aceasta legatura pentru a ne oferi indrumarea de care avem nevoie prin conversatia cu acesti oameni apropiati de noi.