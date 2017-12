foto: FCSCAFEINE, Shutterstock

Viata ta este un dar. Traieste-l frumos si bine. Iar pentru a face asta, este nevoie sa iti traiesti scopul in viata. Iata cinci modalitati in care te poti alinia cu acesta.

1. Fa ceea ce iti vine in mod natural

Fiecare dintre noi se naste cu un dar. Dar aceste daruri nu sunt distribuite in mod egal. Exista lucruri in care excelezi in timp ce altii nu sunt. Uita-te la acel dar care vine in mod natural pentru tine, fie ca e vorba de cantat, scris, pictura sau altceva. Este acel lucru pe care il faci cu usurinta, facandu-i pe altii sa se minuneze. Acest lucru este darul tau pentru lume. Ofera-l zilnic, pentru ca pentru asta ai venit pe Pamant.

2. Fa acel lucru care iti placea atunci cand erai copil

Pe masura ce crestem, avem tendinta sa uitam activitatile noastre din copilarie, deoarece ne directionam atentia asupra lucrurilor care "conteaza" mai mult. Insa copiii au abilitatea uimitoare de a face lucrurile in felul lor. Redescopera activitatile care te-au facut sa te simti uimitor si care te-au interesat foarte mult.

3. Muta-ti focusul atentiei prin meditatie

Nu vei castiga in viata folosind aceleasi instrumente care te-au facut sa pierzi. Vechile modele de gandire nu te vor duce acolo unde vrei sa fii. Astfel, e nevoie sa iti muti focusul prin transformarea mintii.

Meditatia este un instrument excelent care te ajuta sa te concentrezi. Gaseste tehnica de meditatie care functioneaza cel mai bine pentru tine si practic-o zilnic. Prin meditatie, iti cresti capacitatea de concentrare, creativitatea, reduci stresul si obtii o vibratie mult mai inalta.

foto: Archmotion, Shutterstock

4. Identifica super-puterile pe care cei din jur le aprind in tine

Daca esti mama, intreaba-te ce te invata copiii tai. Intreba-te ce te invata partenerul sau prietenul tau. Adesea, acele lucruri de care te temi cel mai mult, se reflecta in alte persoane. Odata ce aceasta reflectie se intoarce la tine, are loc procesul de invatare si chiar vindecare. Iar atunci cand oamenii din jurul tau iti ofera dragoste, te simti implinita.

5. Fii deschisa atunci cand vechile probleme ies la iveala

Drumul spre a-ti trai scopul in viata nu este intotdeauna neted. Este pentru ca in trecut exista cateva lucruri pe care trebuie sa le cureti inainte de a te alinia cu adevarat scopului.

Acest "bagaj vechi" incurca cu lucrurile din prezent. Te impinge la limita pana cand decizi sa renunti la el. Te simti ca si cum ai fi la capatul franghiei, deasupra unei prapastii. Este momentul in care trebuie sa te predai complet fortei mai mari decat tine. Aceasta predare este inceputul unei noi conexiuni, sentimentul unei prezente care vindeca, accepta si imbratiseaza intreaga ta fiinta.