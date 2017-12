foto: PopTika, Shutterstock

Ai auzit despre beneficiile meditatiei si te-ai hotarat sa incerci si tu. Aplica aceste sapte trucuri pentru a vedea rezultatele dorite.

1. Gaseste un loc

Este important sa gasesti un loc in care sa te simti in siguranta si relaxata. Acest loc nu ar trebui sa fie acelasi loc in care dormi sau lucrezi. Cu timpul, vei invata sa meditezi oriunde, dar din moment ce esti incepatoare este inteligent sa gasesti un loc in care poti fi relaxata si prezenta.

2. Seteaza-ti o ora

Alege o perioada a zilei in care esti libera si cand nimeni nu te va deranja. In timp ce meditezi, trebuie sa elimini orice factori perturbatori, deoarece concentrarea poate fi usor distrusa prin simpla distragere a atentiei. Pentru unii, dimineata devreme este cea mai buna perioada din zi pentru meditatie. Cu toate acestea, avem stiluri de viata diferite asa ca gaseste-o pe cea potrivita pentru tine.

3. Fa-te comoda

Statul cu picioarele incrucisate nu este singura pozitie in care poti sa meditezi. Alege o pozitie in care te simti in largul tau si relaxata. Poate chiar intinsa pe o saltea de yooga. Respira adanc si lasa-ti corpul sa se intinda confortabil.

Mintea ta va incepe sa se deplaseze de la un gand la altul, dar asta este bine. Lasa-ti gandurile sa curga liber si doar concentreaza-te asupra respiratiei. Dupa un timp, mintea ta va deveni mai linistita, iar vocile din cap tacea.

5. Devin-o constienta de corpul tau

In timp ce meditezi, detaseaza-te de trecut si viitor. Simte-ti intregul corp, din varful capului pana la degetele picioarelor. Fii constienta de cine esti si unde te afli in acel moment.

6. Fii recunoscatoare

La sfarsitul fiecarei meditatii este mai bine sa te gandesti la trei lucruri pentru care esti cu adevarat recunoscatoare. Astfel, iti ridici vibratia si iti deschizi inima pentru lucruri mai bune. Este o modalitate incredibil de eficienta de a-ti filtra emotiile suprimate si de a te purifica emotional.

7. Transforma meditatia intr-un obicei

Meditatia este un stil de viata, un obicei precum mancatul si somnul. Este o practica care nu ofera cele mai bune beneficii instantaneu. Rezerva-ti 15 minute zilnic pentru a medita. Numai dupa un timp, cand vei privi in urma, iti vei da seama cat de mult tu si viata ta mai bine v-ati schimbat in bine.