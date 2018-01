foto: BABAROGA, Shutterstock

La inceputul fiecarui an, ne propunem ca acela sa fie cel mai bun din viata noastra de pana atunci. Iata sapte pasi care te vor ajuta sa iti indeplinesti obiectivul, tinandu-ti emotiile si mintea sub control.

1. Invata sa observi lucrurile bune, pozitive

Pare la mintea cocosului insa este dificil sa te concentrezi asupra lucrurilor bune daca creierul tau ia foc atunci cand un lucru minor merge prost. Cumpara-ti un jurnal frumos si scrie zilnic cateva din lucrurile bune care ti se intampla sau pe care le observi. Creierul va invata astfel sa se concentreze asupra lucrurilor pozitive..

2. Respira lent

Un adult efectueaza, in medie, aproximativ 15 respiratii pe minut. Practicati respiratia lenta zilnic, incercand in mod constient sa reduci rata respiratiei timp de cateva minute. Ritmul cardiac va scadea, iar acest lucru va contribui, de asemenea, la reducerea anxietatii.

3. Imbratiseaza

Incearca sa dai si sa primesti mai multe imbratisari. Imbratisarile elibereaza endorfine si hormoni precum ar fi oxitocina, care poate contribui la o stare de spirit mai buna.

4. Traieste constient

Fa-ti timp seara sau dimineata pentru a te concentra pe ce ai de facut in ziua urmatoare sau pe ceea ce ai facut in ziua respectiva. Acest lucru te poate ajuta sa te simti mai mult in control asupra vietii tale.

5. Poarta haine colorate

Da, stiu, negrul ti se pare grozav. Culorile insa ajuta la o sanatate mentala mai buna. Studiile sugereaza ca purtarea culorilor vii poate genera eliberarea de dopamina, un hormon care influenteaza sentimentele pozitive.

foto: Nadya Korobkova, Shutterstock

6. Manifesta-ti creativitatea

Chiar daca nu te simti ca si cum ai fi o persoana creativa. Fa ceva nou, care iti este la indemana si te stimuleaza. Te vei simti mai bine si mai energizata. Poti rezolvapuzzle-urilor, ghicitori, jocuri de cuvinte, sudoku sau alege un nou traseu catre birou.

7. Ingrijorare planificata

Planifica-ti timp pentru a fi nelinistita sau ingrijorata. Rezerva-ti 15-20 de minute in fiecare zi pentru a despica firul in patru. Ofera-ti timp in care sa te ingrijorezi controlat si asigura-te ca ai apoi altceva de facut. De asemenea, incearca sa suprimi nevoia de a te ingrijora prea mult in timpul zilei. Practicarea amanarii ingrijorarii te poate ajuta sa iti reduci anxietatea in general. Acest exercitiu, practicat in terapie, te poate antrena pentru a-ti suprima anxietatea in timp si a te ajuta sa te concentrezi asupra lucrurilor bune pe care doresti sa le faci in timpul zilei.