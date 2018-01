foto: Look Studio, Shutterstock

Unul dintre lucrurile care mi-au placut cel mai mult la "Sex and the City" a fost prietenia dintre Carrie, Miranda, Samantha si Charlotte. Iar aceasta nu este doar un mit hollywoodian.

Conectarea cu comunitatea este deosebit de importanta pentru femei. Exista atat de multe presiuni asupra noastra sa fim perfecte si sa facem totul incat sfarsim prin a simti ca nu suntem suficient de bune si a ne compara intre noi. Cu toate acestea, atunci cand incetam sa ne mai judecam si imbratisam ceea ce ne face unice, suntem capabile sa ne sustinem si sa ne ajutam intre noi. Impreuna suntem mai puternice, iar timpul petrecut in compania altor femei poate avea un efect incredibil asupra starii noastre de bine. Iata cum:

1. Devii mai putin stresata

Cortizolul este principalul hormon de stres pe care corpul nostru il elibereaza atunci cand ne simtim nelinistite sau coplesite. Acest lucru se poate intampla atat pe termen scurt (in timpul unui conflict verbal cu sotul / sotia), fie pe termen lung (de exemplu, in cazul unui loc de munca stresant). Acesta este raspunsul nostru automat de stres "lupta-sau-fugi.

Este in stransa legatura cu natura noastra iubitoare, construita sa ofere caldura si grija. Aceasta este scoasa la lumina de fiecare data cand petrecem timp cu familia noastra, prieteni sau un grup de persoane cu care avem lucruri in comun. Asfel de clipe stimuleaza eliberarea oxitocinei, care inhiba eliberarea hormonilor de stres si ajuta la calmarea sistemului nervos. Cu alte cuvinte: timpul petrecut alaturi de femei care iti sunt prietene iti creste rezistenta la stres si are un efect calmant al sistemului tau nervos.

2. Iti este mai usor sa iti pastrezi motivatia

Cand vine vorba de a manca sanatos si de a face miscare, stim ce sa facem, dar uneori poate fi greu. Dar, in loc sa te simti vinovata atunci cand nu esti demotivata, incearca sa apelezi la o prietena. Oxitocina ajuta la stimularea dopaminei, un neurotransmitator care ne incurajeaza sa invatam, sa exploram si ne confera o stare de bine. Cand vine vorba de comportament, este mult mai usor sa luam decizii mai sanatoase, bazate mai degraba pe ceea ce ne dorim si mai putin pe ceea ce ”ar trebui”

3. Ai mai multa compasiune pentru altii - si pentru tine

Ceva magic se intampla cand se aduna femeile - in special acelea care trec prin experiente similare. Poate fi usor sa ne comparam intre noi, dar adevarul este ca nimeni nu este perfect si toate avem aspecte ale personalitatii noastre cu care ne luptam. Adesea ne gandim la succes ca la atingerea obicetivelor si uitam de calatorie. Sa vezi modul in care alte femei progreseaza si depasesc obstacolele te poate inspira si motiva.