Anumite persoane din viata ta iti induc prin simpla lor prezenta o stare de bine, de optimism, te incurajeaza, iti ridica moralul si par niste ingeri pe Pamant. Altele au efectul opus: te fac sa te simti incoltit, vinovat, slab, te acuza de vrute si nevrute si te incarca cu grijile si frustrarile lor. De acestea din urma trebuie sa te indepartezi cat mai curand. Iata cum le recunosti!

Iti transmit o stare proasta

Stii ca fiecare om are un anumit camp energetic. Si ai observat, probabil, ca se intampla sa intalnesti pe cineva pentru prima oara si sa te simti confortabil in prezenta lui, de parca ati fi prieteni de-o viata. Alte persoane iti induc un sentiment intens de disconfort. Daca nu te simti bine in preajma cuiva, evita-l pur si simplu. Energia nu minte!

Te santajeaza

O trasatura malefica a persoanelor negative este aceea ca te manipuleaza permanent. Intotdeauna trebuie sa iasa lucrurile intocmai cum vor ele si reusesc sa te faca sa te simti vinovat daca ai alte optiuni. Nu se dau in laturi nici de la minciuni sau exagerari daca asta li se parea calea cea mai simpla de a te convinge ca e cum zic ei.

Nu au remuscari

Chiar daca fac greseli grave, chiar daca ceilalti au de suferit din cauza lor, pur si simplu nu isi asuma responsabilitatea. Nu concep ca ar putea sa greseasca si gasesc justificari pentru orice. Oricine altcineva este vinovat, in afara de ei si toti isi merita soarta. Iar daca ii contrazici, au milioane de argumente care sa-i transforme din calai in justitiari sau in victime. Nu de putine ori vei vedea ca se bucura si rad de esecurile altora. Detasarea cu care fac rau si cinismul de care dau dovada ar trebui sa te trimita departe, departe.

Un om bun stie sa aprecieze ceea ce are si simte nevoie sa isi exprime recunostinta. Persoanele negative cred ca totul li se cuvine, asa ca nu te astepta sa-ti multumeasca sau sa se simta datoare, indiferent cat de mult le-ai ajutat la un moment dat.

Vor sa controleze tot

Isi fac griji si se agita pentru orice fleac. Nu au incredere in nimeni si vor sa se ocupe singuri de lucrurile importante, iar daca ceva nu merge conform planului, o iau razna. Vor sa te controleze si pe tine, sa-ti impuna parerile lor ca fiind adevarul absolut. Riscul e sa te transforme fara sa-ti dai seama in copia lor fidela. De fapt, asta si vor.

Nu sunt acolo cand ai nevoie de ele

Cand tu trebuie sa-ti ajuti, o faci fara sa clipesti. Cand le ceri ajutorul, fac cumva si dispar. Intotdeauna au o scuza, ba chiar atat de buna ca ajungi sa o crezi si sa ii compatimesti. Iti sunt alaturi doar cand e si in avantajul lor, iar in situatiile grele te lasa sa te descurci singur. In schimb, insista cu sfaturi si inoculeaza in viata ta nepoftite in cele mai nepotrivite momente.

Le lipseste empatia

Tu le povestesti prin ce experienta groaznica ai trecut, ei te ignora si aduc in discutie propriile probleme, care sunt intotdeauna mai mari decat ale tale. Se plang mult si lasa impresia ca ar fi cele mai oropsite fiinte din lume. Si adora sa te contrazica, sa te critice sau sa te descurajeze!