foto: Ki Petro, Shutterstock

Un barbat m-a intrebat recent ce anume gresesc in relatia cu barbatii. Discutia pornise de la faptul ca am ajuns la treizeci de ani fara sa fi fost casatorita vreodata sau sa am copil. Mi s-a parut interesant ca, desi suntem in 2018, oamenii tind sa plece de la premiza ca cineva face ceva gresit atunci viata respectivei persoane nu corespunde standardelor sociale.

Cum ar fi sa schimbam perspectiva de a privi lucrurile si a ne elibera astfel de povara greselii? Cum ar fi sa ne gandim ca in fiecare moment al vietii noastre facem ceea ce putem noi mai bine cu instrumentele pe care le avem la indemana. Unele in stare buna de functionare, altele un pic ruginte sau invechite. Este vorba de valorile naostre de viata, credintele, gandurile, emotiile noastre si in egala masura despre traumele, ranile si umbra noastra. Despre bucatile de suflet lipsa, despre experientele carora le-am permis sa lase urme in existenta noastra ca un fier rosu.

Asadar, daca lucrurile nu merg ca pe roate in viata ta sentimentala, nu te grabi sa te arati cu degetul. Sau sa il invinuiesti pe partener. Ia-ti timp sa te cunosti pe tine, sa iti cunosti uneltele, sa vezi pe care dintre ele doresti sa le pastrezi, pe care doresti sa le duci la reparat si pe care a sosit momentul sa le arunci.

Atunci cand tu faci curatenie in dulapul tau cu ustensile - in subconstientul tau, in gandurile si emotiile tale, viata ta se se schimba. Partenerul tau se schimba - asta daca isi doreste sa faca si el curat alaturi de tine, sau pleaca si apare altul potrivit. De exemplu, eu am renuntat la frica de intimitate si de a ma implica trup si suflet intr-o relatie.

foto: coka, Shutterstock

Experientele din copilarie si relatia cu tatal meu, m-au facut sa cred ca iubirea inseamna suferinta. Ca pentru a fi acceptata si iubita este nevoie sa ma comport intr-un anumit fel. Ca o relatie de cuplu pe termen lung este o piedica in calea atingerii scopului in viata. Aceste idei sunt, desigur, o perspectiva distorsionata asupra iubirii si a relatiei dintre barbat si femei. Insa pentru ca eu le-am dat putere, in cazul meu s-au dovedit adevarate pentru o lunga perioada de timp. Acum stiu ca una dintre cele mai frumoase experiente pe care o putem trai pe Pamant este sa ne deschidem inima si viata, neconditionat, fata de persoana iubita.

Nu uita ca nu faci gresit. Faci ceea ce poti cu ceea ce ai. Daca vrei sa traiesti o experienta diferita, schimba uneltele. Inlocuieste frica cu iubire, mania cu compasiune, invidia cu recunostinta, tristetea cu zambet.