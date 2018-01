Eu personal iubesc citatele motivationale si sunt de parere ca avem nevoie de ele in vietile noastre. Poate ca deja stim tot ce avem de facut pentru o viata mai buna, dar nu strica sa ne reamintesc cineva sau ceva in fiecare zi. Psihologii chiar recomanda sa tinem la vedere, notata pe un post-it, expresia care ni se potriveste cel mai bine si pe care sa o repetam in fiecare dimineata si seara.

Eu primisem "sarcina" sa lipesc pe oglinda sau pe dulapul din baie urmatoarele cuvinte: "Ma iubesc si ma accept asa cum sunt, de aceea imi merge din ce in ce mai bine". Si a functionat atata timp cat mi-am facut lectiile constincios.

Asa cum acordam atentie cartilor de dezvoltare personala, ar trebui sa acordam o atentia mai profunda si citatelor care ne ies in cale. Si cand spun "atentie profunda" ma refer sa le citim cu sufletul, sa meditam asupra lor pana le intelegem cu adevarat sensul.

Foto: Shutterstock/ Archv

Citate motivationale pentru fiecare zi

Fiecare zi in care ne trezim este o zi buna. Fiecare respiratie este plina de speranta fata de o zi mai buna. Fiecare cuvant este o sansa de a schimba ceva rau in ceva bun. [Walter Mosley]

Da in fiecare zi tot ce ai mai bun in tine. Fiecare zi este o oportunitate de a duce la bun sfarsit un vis. Suma multor zile pline de sens reprezinta o viata implinita. [Allan Percy]

Nu-mi este frica de maine, pentru ca am vazut ziua de ieri si o iubesc pe cea de astazi [William Allan White]

Invata sa ai mereu un zambet ascuns in inima. [Parintele Arsenie Papacioc]

Cele mai glorioase momente ale vietii tale nu sunt asa-zisele zile de succes, ci mai mult zilele in care, iesind din stari de deprimare si descurajare, simti chemarea vietii spre realizari viitoare. [Gustave Flaubert]

Citate optimiste despre viata

Fii propriul tau erou. Este mai ieftin decat un bilet la cinematograf. [Doug Horton]

Scopul vietii nu e sa fii maret, bogat, puternic, ci sa-ti pazesti sufletul. [Lev Tolstoi]

O sa auzi pe multi spunand: "La cincizeci de ani ma retrag la odihna, la saizeci o sa scap de toate indatoririle". Dar, la urma urmei, de ce esti asa de sigur ca o sa traiesti pana atunci? Cine iti va ingadui sa traiesti atat cat ai hotarat tu? Nu ti-e rusine sa-ti pastrezi pentru suflet ramasitele vietii si sa-ti consacri pentru cugetare numai acel timp cand nu vei mai fi bun de nimic altceva?

Cat de tarziu este sa incepi sa traiesti atunci cand de fapt ar trebui sa te pregatesti de moarte! Ce nesocotinta sa uiti ca esti muritor si sa amani, pana la varsta de cincizeci sau saizeci de ani, hotararile sanatoase si apoi sa vrei sa incepi sa traiesti la o varsta la care numai putini ajung! [Seneca]

Vrabiile au sarit inainte de a fi stiut cum sa zboare, apoi au invatat sa zboare numai pentru ca au sarit. [Lauren Oliver]

Fa bine cat poti de mult si vorbeste despre asta cat poti de putin. [Charles Dickens]

Foto: Shutterstock/Romolo Tavani

Fa-ti un obicei din a "fura" un strop de optimism din citatele pe care altii le-au lasat. Incarca-te cu energie pozitiva in fiecare dimineata si incepe-ti ziua prin a oferi un zambet unui necunoscut!

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Jacky Brow