Nu vom gasi trainicie si stabilitate in relatiile noastre, fie ca este vorba de profesie sau de intimitate, cata vreme in sufletul nostru bat uragane si mintea noastra este un vartej de ganduri.

Si nici nu vom construi ceva durabil pe o fundatie de indoiala si nerabdare. In cartea sa "Linistea inimii", Paul Ferrini spune ca ceea ce iubesti, prospera. Intentia iubitoare combinata cu atentie, devotament, consecventa si timp confera radacini si aripi visului tau. Spre exemplu, relatiile care vin in sprijinul bucuriei, a pacii, a vidnecarii permanente merita un astfel de demers din partea ta. Celelalte relatii sunt doar modalitati de a invata lectii. Ele iti arata ca nimeni altcineva nu iti poate rezolva viata sau aduce o bucurie pe care nu o simti deja in inima ta. Si pentru ca este bine sa construiesti pe ceea ce ai deja, nu pe ceea ce doresti, este bine sa fii tu insati o constructie solida care nu se darmana la un vanticel un pic mai rece.

Ai in tine un sistem de navigatie si de alarma perfect (intuitia) care te avertizeaza din timp asupra pericolelor. In al doilea rand, pentru ca fiecare om se teme de ceva. Oamenii se tem sa nu fie controlati, tradati, abandonati. Cei care pretind dragoste si atentie de la altii sau cedeaza acestor pretentii, sfarsesc prin a fi tradati sau abandonati. Nu suntem capabili sa primim ceea ce nu sutem capabili sa oferim si nu putem oferi ceea ce nu suntem capabili sa pimim.

Persoanele agresive nu doar sufera enorm in interiorul lor dar sunt si niste mari invatatori. Ele ne invata ce anume trebuie sa evitam. Sa uiti de tine, de nevoile si de sufletul tau te poate transforma intr-o persoana agresiva. De aceea, Paul Ferrini sustine ca a fi in serviciul altora nu inseamna sacrificiu ci sa mentii o stare de bucurie launtrica atat de profunda si de bogata, intr-o permanenta stare de efervescenta, incat sa se reverse si asupra celor din jur.