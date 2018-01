Lasa deoparte frica de a sta singura, frica de a nu mai gasi totul la fel cum ai lasat cand ai plecat si frica de a descoperi cine esti cu adevarat. Am auzit o vorba la un moment dat care mi-a devenit motto si-mi creste inima ori de cate ori o spun cu voce tare: "Fa din tine cel mai bun proiect al tau". Mi se pare minunat sa lucrezi in fiecare zi la si cu tine, sa descoperi in fiecare zi ceva nou despre tine, sa treci singur peste frici si sa iti demonstrezi ca poti.

Asadar, bucura-te de o calatorie spirituala o data la ceva timp. Poti sa incepi de azi, imediat ce ajungi acasa.

Unde mergem sa ne regasim

La tara, la bunici

Sau, cum s-ar spune... intoarcerea la radacini. Aerul curat de la sat, galagia animalelor si a pasarilor de curte, peste tot in jur case cu verdetea, flori si pomi fructiferi, fara blocuri si locuri de parcare, batranei pentru care timpul a stat in loc si copii care alearga pe ulite, avand prea putin timp de acordat tehnologiei... toate acestea ne ofera o incarcatura emotionala fascinanta. Iti bucura sufletul, iti goleste mintea, te invata sa traiesti viata simpla. Si ce daca te speli in albie sau la lighean? Si ce daca o sa mirosi a fum dupa ce ai facut focul in soba? Si ce daca te culci la 8, odata cu gainile, si te trezesti la 4, cand canta cocosul? Oare nu asta inseamna sa ne regasim - sa fim una si aceeasi cu natura, sa ne acceptam provenienta?! La tara timpul pare sa stea in loc, intotdeauna in favoarea noastra.

Intr-un oras nou

Sursa Foto: Shutterstock/Andrej Antic

Cand vrem sa ne regasim, primul gand este sa fugim departe de toti si de toate. Vrem sa urcam in primul avion si sa ne pierdem printre straini. Nimic gresit in asta, ajuta mult psihic si spiritual. Dar cate avem curajul sa plecam singure intr-o tara straina, asa cum a facut Julia Robert in filmul "Eat Pray Love/ Mananca, roga-te, iubeste", ecranizare a cartii cu acelasi titlu, scrisa de Elizabeth Gilbert. Un oras nou ne ajuta sa ne regasim, dar riscam ca tot ce am dobandit sa se piarda la intoarcerea in tara. Sfatul meu este sa alegi un oras linistit, un oras recunoscut pentru puterea lui de a vindeca. Sau poti alege locatii precum Assisi (Italia), Iona (Scotia), Tibet si Nepal (China), Bali (Indonezia), Mumbai (India), sau Kyoto (Japonia).

Intr-un lacas sfant, la biserica

Aici parerile sunt impartite si pot intelege asta. Multi au incetat sa mearga la biserica din cauza stirilor care circul in presa, dar in acelasi timp vad tot mai multi tineri care isi indreapta pasii catre acest lacas. Ce trebuie sa stim este ca la biserica mergem pentru noi, nu pentru ceilalti, mergem sa vorbim cu El, nu cu ei. De ce sa ne pese ca altii poate vin acolo si judeca? De ce sa ne pese ca altii castiga bani pe nedrept din aceasta "afacere"? Nu costa nimic sa intri intr-o biserica si sa ai o conversatie cu Dumnezeu. Doar tu si El. Ai incercat vreodata asta? Ai incercat, odata intrata in biserica, sa te deconectezi total, sa nu auzi si sa nu vezi nimic altceva in jurul tau si sa ii incredintezi Lui sufletul si gandurile tale? Pentru ca doar asa te poti regasi in biserica, in momentul in care reusesti sa intelegi ca este mai mult decat ce vezi la televizor, ca este cu adevarat un loc care vindeca suflete.

Pe plaja, langa mare

"Plec la mare sa-mi spal pacatele". Am citit asta la un moment dat si tare mi-a mai placut. Dar si mai mult mi-a placut cand am simtit pe propria piele terapia pe care a facut-o marea cu mine. Ca sa te regasesti, trebuie sa te asiguri ca veti fi doar tu si plaja. Daca e vara, mergi dimineata, nu seara. Seara e pentru facut baie in mare, pentru povesti romantice, in timp ce dimineata e pentru meditatie la malul marii. Sau poti alerga la ea toamna, cand marea este atat de suparata incat o simti ca te intelege, o simti ca se dezlantuie vrand sa exprime ce simti tu pe interior. Nu o sa iti vina sa crezi cat de mult iti linistesc sufletul atmosfera gri si valurile involburate de pe o plaja pustie.

In propria camera

Uneori nici nu trebuie sa pleci departe ca sa te regasesti. Pentru mine, in cele mai multe cazuri, acasa este locul care imi face cel mai bine. Sa fugi de acasa, sa iti doresti sa renunti la intimitatea pe care doar in propria casa o poti avea este ca si cum ai vrea sa fugi de tine. De ce sa faci asta? Ramai acasa, inchide-te in camera ta pentru un weekend intreg si nu raspunde la telefon. Asculta muzica de meditatie (fara cuvinte, aia s-ar putea sa te deconcentreze), aprinde lumanari parfumate, pregateste-ti mancarea care iti place, scrie, vorbeste singura cu voce tare, citeste, uita-te la documentare, fa curatenie, probeaza haine. Renunta la haine, vei invata astfel sa iti accepti si sa iti iubesti trupul. Ai idee cat de greu este sa faci asta, sa umbli dezbracata si sa nu te simti incofortabil? Un weekend petrecut singura acasa te ajuta sa faci pace cu tine.

"Mai presus de orice, fi sincer cu tine insuti. Si daca nu poti avea inima intr-un loc, pleaca de acolo.". [Autor necunoscut]

"Cea mai puternica relatie pe care o vei avea este relatia cu tine insuti." [Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free]

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/Aleksei Kazachok