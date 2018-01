foto: Sergey Nivens, Shutterstock

Ai o stare de spirit mai putin buna sau corpul tau da semne de oboseala? Asculta muzica. Vechile popoare cunosteau puterea magica a sunetelor si o foloseau pentru a atinge stari elevate de constiinta si pentru vindecare. Pitagora scria in Antichitate despre cantecul astrilor si despre faptul ca exista o muzica celesta a sferelor.

Despre pielea corpului nostru s-a spus ca este ca o uriasa ureche, extrem de receptiva la fiecare sunet din jurul ei. Deseori aceste sunete creeza zgomot si haos care ne agreseaza la nivel subtil. Depinde insa de noi pentru a folosi sunetele si muzica in folosul nostru. Iata patru feluri in care muzica iti poate fi de folos si la care, probabil, nu te-ai gandit.

1. Foloseste muzica pentru a-ti echilibra corpul energetic

Fiecarei note muzicale ii corespunde o culoare si o vibratie dupa cum fiecarei chakre ii corespunde o anumita sonoritate. De exemplu, daca vrei sa iti energizezi chakra radacina, danseaza pe muzica ritmata. Orice boala este un rezultat al dezechilibrului energetic din organism, a lipsei de armonie dintre corpurile fizic, mental, spiritual. Muzica poate elimina acest dezechilibru. Sau din contra, il poate agrava, Fii atenta, asadar, la ce tip de muzica asculti

2. Muzica te poate ajuta sa iei si cea mai buna hotarare

Atunci cand ai de luat o decizie, asculta o muzica relaxanta care sa te ajute sa iti calmezi mintea si sa te conectezi la intelepciunea inimii si a intuitiei.

3. Muzica te poate ajuta sa te vindeci

Se spune ca orice muzica este buna pentru vindecare cu conditia sa fie conectata la muzica naturii. Atunci cand canta o orchestra simfonica, ingerii coboara din ceruri sa asculte.

4. Muzica iti pune creierul la treaba

A canta in dus sau in masina nu este o simpla placere nevinovata. Creierul tau iti este recunoscator de fiecare data cand te incumeti sa faci asta. Egiptenii credeau ca trupul uman este un instrument care canta. In el, totul este cantec si armonie. Totul devine muzica atunci cand se lasa antrenat cat de cat de esenta sa care este armonizata cu cantecul minunat al creatiei universale.