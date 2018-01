Calitatea vietii nu se masoara de fiecare data in salariul pe care il vei incasa in fiecare luna, ci in echilibrul cu care reusesti sa impaci atat lucrurile necesare, cat si pe cele care iti hranesc sufletul si care iti ofera liniste, relaxare si o stare generala de bine. De multe ori, aflata intre job si familie, vei simti ca nu mai ai timp pentru pasiunile si micile tale placeri, iar ignorarea acestora iti va aduce mai multa frustrare, stres si o nemultumire generala fata de lucrurile din jurul tau.

4 trucuri ca sa iti faci mai mult timp pentru lucrurile pe care le iubesti:

1. Organizeaza-te inteligent

Pentru ca timpul fiecareia dintre noi este mereu limitat, e important sa incerci sa ti-l organizezi cat mai bine, fara sa fii nevoita sa cari dupa tine in fiecare zi o agenda stufoasa cu lucrurile pe care le ai de rezolvat, cumparaturile pe care nu trebuie sa le uiti si intalnirile la care esti obligata sa ajungi in saptamanile care urmeaza. Cel mai bun instrument care e mereu la indemana ta este un smartphone, gadget-ul care a influentat cel mai mult vietile si societatea in ultimii 15 ani. Urmareste oferte excelente la telefoane mobile si transforma-ti smartphone-ul intr-un asistent extraordinar care te poate ajuta sa-ti imparti si organizezi mult mai bine timpul si activitatile, sa-ti gestionezi banii, sa-ti planifici vacantele si iesirile in oras, sa ramai mereu conectata cu persoanele importante din viata ta si sa-ti salvezi cele mai frumoase amintiri din locurile speciale pe care le-ai vizitat.

2. Imbina utilul cu placutul

Uneori chiar se poate intampla sa nu le poti face pe toate in acelasi timp. Alteori insa poti alege sa imbini lucrurile utile cu cele care iti fac placere. Daca ai posibilitatea, ia-ti laptopul si continua munca din cafeneaua ta preferata sau dintr-o ceainarie in care te poti simti mai relaxata. Un mediu placut in care sa lucrezi pentru cateva ore pe saptamana poate reduce stresul zilnic si, astfel, sa iti imbunatateasca substantial calitatea vietii. Facand acest lucru, vei reusi sa iti folosesti timpul intr-un mod mai util pentru a rezolva doua probleme: sarcinile de la job si nevoia de a descoperi si locuri noi.

Nu amesteca niciodata problemele de la munca in mediul tau personal. Tot ce vei face va fi sa consumi timpul dedicat pasiunilor tale cautand solutii in alta directie. O solutie descoperita de medicii de la Universitatea de Psihologie din Michigan, SUA, este de a intra in dus sau de a te spala pe maini imediat cum intri in casa. Acest obicei va fi interpretat de mintea ta ca o curatare imediata a mintii si iti va oferi libertatea de a te concentra si pe alte activitati mai relaxante.

4. Fii activa si alege un ritm de viata sanatos

S-ar putea ca miscarea sa nu intre pe lista activitatilor pe care le consideri relaxante, dar trebuie sa stii ca si jumatate de ora de sport pe zi te poate ajuta mai mult decat iti poti imagina. Sportul creste nivelul de serotonina din creier, care te va ajuta sa fii mai binedispusa, bucurandu-te astfel mai mult de lucrurile din jurul tau.

Sunt lucruri pe care trebuie sa le faci si altele pe care vrei sa le faci. Si ce trebuie sa stii este ca poti gasi mereu resurse pentru a te simti implinita pe toate planurile.