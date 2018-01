foto: BortN66, Shutterstock

Cu siguranta avem cu totii astfel de persoane in viata noastra... Oameni care razbesc in viata in modul cel mai demn cu putinta, oameni pe care ii admiram, oameni care ne inspira, oameni care trezesc respect si apreciere prin ceea ce sunt, ceea ce fac, ceea ce gandesc. Oameni care, poate, au trecut prin drame si traume de neimaginat, dar care nu si-au pierdut frumusetea interioara si au continuat sa faca si sa creada in bine. Oameni care au luat startul vietii in cele mai vitrege conditii si totusi au reusit sa isi creeze si sa isi construiasca, prin propriile forte si vointa, un destin prielnic. Oameni care au reusit sa ia de la viata tot ce avea ea sa le ofere. Acei oameni stralucitori, cu o forta teribila de a iubi viata chiar si in cele mai grele conditii ale ei, acei oameni care ne uimesc prin determinare si prin exemplu personal.

Si ne gandim cum de ei pot… de unde atata forta si atata energie, de unde atata dragoste de viata si putere de a schimba lumea in mai bine? Fiindca acesti oameni speciali sunt suflete alese, ei fac parte din categoria Sufletelor Luptatoare (sau a Sufletelor Razboinice, cum se mai numesc). S-au nascut invingatori si isi cultiva aceasta trasatura de-a lungul intregii lor existente.

Iata care sunt principalele trasaturi ale Spiritelor Razboinice (Suflete Luptatoare):

Un Spirit Razboinic iubeste adevarul si il considera a fi calea catre evolutia sa, oricat de dureroasa ar fi confruntarea cu acesta de multe ori.

Indiferent de cat de grea ar deveni viata pentru el, indiferent de karma sau obstacole, indiferent de circumstantele care ii pot fi potrivnice, indiferent daca destinul nu este intotdeauna generos cu el (o boala, un handicap, moartea cuiva drag, un accident, divort, instabilitate, dezastru economic sau social etc), un Spirit Razboinic NU RENUNTA. El lupta pentru a fi cea mai buna versiune a sa plecand de la ceea ce dispune. Razboinicul va fi acolo si ne va arata cum sa facem fata greutatilor si incercarilor vietii.

Un Spirit Razboinic este patruns de o mare dragoste de viata si de a razbi. Adesea aceasta dorinta de viata este alimentata si de o pasiune puternica. Un Spirit Razboinic, in ciuda unui destin vitreg, ne va da de multe ori o lectie de viata si ne va uimi si inspira prin puterea exemplului personal.

Bineinteles ca si Spiritele Razboinice cad. Cad des. Se prabusesc. Dar precum pasarea Phoenix, au o putere fantastica de regenerare si renasc din propria cenusa. Ei iau totul de la capat, iar si iar, sau continua din punctul in care pare imposibil a face acest lucru.

In ultima sa etapa de evolutie, un suflet razboinic nu se va mai teme de suferinta, de moarte, de a merge impotriva curentului.

