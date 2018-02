Exista oameni care isi pot aminti mai mult de cele 20.000 de cifre ale numarului Pi sau toate paginile si cuvintele dintr-o carte iar tu nu-ti mai aduci aminte ce ai mancat ieri la pranz. Oamenii despre care am vorbit nu se nasc neaparat cu abilitati speciale. Ei isi antreneaza memoria. Iata trei trucuri simple care te vor ajuta si pe tine sa iti imbunatatesti memoria si sa o aduci la nivelul celei unui geniu.

1. Creeaza o poveste

Secretul pentru a-ti aminti este formatul in care inregistrezi lucrul pe care doresti sa ti-l amintesti. Este mult mai usor sa iti amintesti mai degraba o poveste decat o lista de produse alimentare.

In poveste, ai mai multe detalii pentru a-ti reaminti urmatorul eveniment (lucru pe care trebuie sa il cumperi) decat pe o lista scurta. De asemenea, exista un elementul emotional datorita faptului ca iti imaginezi facand acele lucruri care iti fortifica memoria. Profesionistii spun ca cu cat povestea este mai ridicola, cu atat mai multe detalii iti vei aminti.

2. Creeza o imagine

Se spune ca o imagine poate spune 1.000 de cuvinte. Comprimand datelor intr-o singura imagine economisesti mult spatiu si energie. Cand observam o imagine, putem privi toate detaliile simultan. Daca incerci sa iti amintesti numele cuiva, vizualizeaza un obiect care te va ajuta sa ti-l amintesti in viitor. Pentru o femeie pe nume Iulia, gandeste-te la vara, de exemplu.

3. Creeaza un acronim

Una dintre cele mai bune modalitati de a comprima o cantitate mare de date intr-un fisier mai mic este aceea de a crea un acronim din primele litere ale elementelor.

Este mai util si mai simplu sa iti amintesti un cuvant din zece litere decat zece cuvinte. In cele mai multe situatii, vei crea din litere un cuvant deja existent, ceea ce iti va usura considerabil efortul de a-ti aduce aminte.

Daca vei pune in aplicare cele trei trucuril pe care le-am descris in acest articol, in mod sigur capacitatea ta de memorare se va imbunatati simtitor. De asemenea, un element important pentru a-ti aduce aminte este sa fii prezenta in fiecare moment in loc sa te lasi purtata de valul gandurilor in trecut sau in viitor.