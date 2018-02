foto: Fona, Shutterstock

Intr-o societate in care competitia si lipsa sunt promovate, nu putini sunt aceia care, speriati de situatie, incearca sa supravietuiasca incercand sa-i manipuleze pe cei din jur pentru a obtine avantaje. Din fericire, cu putina atentie, acesti oameni sunt usor de depistat. Iata patru semne care iti arata ca ai de-a face cu o persoana care incearca sa te manipuleze.

4 semne ca o persoana vrea sa te manipuleze

1. Incearca sa te faca sa lasi garda jos

Un manipulator este instruit cum sa te faca sa lasi garda jos si sa te loveasca direct sub centura. Intotdeauna va incerca sa iti gaseasca slabiciunea. Oamenii naivi sunt o gura de aer proaspat pentru ei.

2. Opiniile lor se schimba in functie de cum bate vantul

Manipulatorii sunt, de obicei, maestrii ai efectului de cameleon. Ei se schimba dupa cum bate vantul, in functie de interese si de beneficiile pe care doresc sa le obtina. Daca sunt cu un grup de oameni care mananca carne, vor fi anti vegetarieni si, daca sunt cu vegetarieni, se vor comporta ca si cum inteleg de ce este gresit sa mananci carne.

3. Va incerca mereu sa te faca sa te simti vinovata

Arma principala a oricarui manipulator este sa iti arate ca ai o problema de care nu aveai habar si sa actioneze ca si cum ar avea solutia. Reusesc asta facandu-te sa te simti vinovata de ceva. Cand ne simtim vinovate, pierdem increderea in noi si tindem sa plecam urechea la spusele altora. Practic, renuntam la puterea noastra si ne punem viata in mainile altcuiva.

4. Nici o poveste nu este ceea ce pare

Povestea spusa de un manipulator este un ambalaj fara continut. Manipulatorul se poarta ca si cum ai fi o noroacoasa castigatoare la loterie, deoarece are ceva care iti va schimba viata. Povestea pe care ti-o spune contine intotdeauna impachetata un mic apel la actiune. Ti se poate solicita o suma de bani, mica sau foarte mare de bani, timpul tau sau ceva ce iti apartine.

Totusi, cand auzi o astfel de poveste, nu o respinge in mod automat. Este posibil sa intalnesti cateva oportunitati extraordinoare in viata ta, foarte asemanatoare cu "povestea" manipulatorului. Cu toate acestea, ai dreptul sa pui la indoiala intentia din spatele povesti. Intreaba persoana respectiva ce are de castigat, pentru ca sa recunoastem, putini sunt cei care ne ajuta daca nu au si ei ceva de castigata.