foto: Tiko Aramyan, Shutterstock

In zilele noastre, lumea se concentreaza in special pe ceea ce este bine sau nu pentru noi. Internetul si revistele abunda in sfaturi care sa ne ajute sa traim mai mult si mai frumos. De multe ori acestea, sunt contradictorii. Ni se spune ca sarea ne face rau pentru ca apoi sa citim ca, de fapt, avem nevoie de sare. Insa nu de orice fel, ci doar de Himalaya. Este adevarat ca este important sa ne traim viata in mod constient si sa ne tratam corpul, sufletul si mintea cu respect. Insa, uneori, ceea ce in cantitati uriase ne poate face rau, in doze corespunzatoare ne face bine.

Iata sapte obiceiuri despre care se spune ca sunt proaste dar care, de fapt, ne pot face viata mai buna.

1. Sa dai muzica tare

Atunci cand asculti muzica la volum mare, creierul este stimulat sa elibereze hormoni care iti induc o stare de calm si fericire.

2. Sa te foiesti

Chiar daca poate fi enervant pentru alte persoane, foitul poate imbunatati memoria si creativitatea si arde si calorii.

3. Sa apesi butonul de snooze

Somnul te poate ajuta sa traiesti mai mult, sa ai o memorie mai buna si sa fii mai putin stresata. Cu toate acestea, suprasolicitarea butonului de snooze poate avea drept rezultat leneveala, intarzierile si, prin urmare, mai multa stres. Nu este intotdeauna rau sa te joci cu alarma, dar fa-o in mod inteligent.

Atunci cand iti permiti sa trisezi un pic la mancare, te simti mai fericita. Daca faci acest lucru cu moderatie, nu exista absolut nici un pericol si e posibil sa ai mai putine pofte pe viitor.

5. Sa iti sara tandara

Exprimarea emotiilor reduce efectele stresului si scade riscul de a face un atac de cord. E in regula sa-ti arati emotiile, doar esti om.

6 . Sa bei cafea

Atunci cand bei cafea cu moderatie (1-3 cesti pe zi), cofeina iti poate accelera metabolismul, reduce stresul si preveni depresia.

7. Sa te bronzezi

Bronzatul si expunerea la soare sunt benefice daca se fac cu moderatie. Acestea reduc deficitul de vitamina D, tensiunea arteriala si riscul aparitiei atacurilor de cord.