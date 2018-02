Foto: Bruniewska, Shutterstock

Reincarnarea a fost intotdeauna un subiect controversat. Crestinii o tagaduiesc, in schimb religiile orientale, cum este hinduismul, predica trecerea sufletului printr-un ciclu de vieti succesive, fiecare dintre incarnari fiind urmarea modului in care a fost traita viata anterioara. Conform teoriei reincarnarii, sufletul nu moare odata cu trupul, ci revine mereu intr-un nou trup, intr-o noua persoana, transmigratia ajungand la final abia cand sufletul atinge iluminarea. Daca ai avut si tu sentimentul ca ai mai trait macar o data pe Pamant, descopera in continuare semnele care iti arata fara indoiala ca nu te afli la prima incarnare.

1. Recunosti locuri si oameni

In viata aceasta preiei franturi de personalitate si amintiri din vietile trecute. Asa se face ca poti revedea in minte secvente din alte existente demult apuse. Ai senzatia ca ai mai trait exact aceeasi experienta inca o data, ca ai mai vazut un anumit loc sau ca stii de o vesnicie o persoana cu care abia ai facut cunostinta? O poti pune pe seama imaginatiei care iti joaca veste, dar pentru cei care studiaza reincarnarea nu exista loc de alte explicatii: déjà-vu-urile nu sunt concidente sau intamplari, sunt dovezi ca ai mai fost in aceasta lume, in aceleasi locuri, cu aceeasi oameni pe care i-ai intalnit din nou cu un motiv. Totodata, capacitatea unora, in special aflati sub hipnoza, de a vorbi curent limbi straine pe care nu le cunosc sau amintirile detaliate ale unor experiente anterioare pe care le povestesc unii copii mici de cativa anisori s-ar putea explica numai prin existenta vietilor anterioare.

2. Ai vise repetitive

Una dintre cele mai facile cai de acces catre subconstient sunt visele. In timpul somnului poti retrai prin intermediul viselor secvente care ti s-au intamplat intr-o alta existenta. Te poti visa intr-o casa in care n-ai fost niciodata sau care nici nu mai exista in realitate sau vorbind cursiv intr-o limba pe care nu o cunosti. Cand te trezesti, ti se par lucruri bizare, fara noima, dar un astfel de vis repetitiv iti desluseste misterul propriei reincarnari.

Esti mai constienta de tot ce se afla in jurul tau decat majoritatea oamenilor. Una dintre trasaturile sufletelor batrane este empatia. Ai trecut prin multe experiente, de aceea te pui cu usurinta in locul altora, nu ii judeci, incerci sa intelegi de ce reactioneaza intr-un fel sau altul. Citesti emotiile dintr-un zambet sau suferinta dintr-o privire care o evita pe a ta. Stii ce este important si ce nu si investesti timp doar in lucrurile care conteaza, ai grija sa nu repeti greselile si ii inveti si pe altii sa faca la fel. Nu te agati cu disperare de oameni sau situatii, ramai detasata si nu depinzi de nimeni.

4. Intuitia ta nu da gres

Nu ai mari emotii pentru ce va fi, pentru ca mereu stii la ce sa te astepti. Esti mult mai sigura pe tine decat altii, dai senzatia ca detii controlul, ca nu te sperie nimic. Instinctiv faci alegerile bune, nu esti usor de pacalit si simti de la distanta cand cineva are intentii false ori incearca sa te manipuleze. Gasesti cu usurinta chiar si intelesul unor intamplari la care nu ai luat parte efectiv. Explicatia e simpla: te-ai reincarnat de suficiente ori incat sa cunosti natura umana si sa nu te mai surprinda nimic. Doar trecerea prin mai multe existente iti confera asemenea puteri, conform religiilor asiatice.

5. Simti ca nu-ti gasesti locul

Ai trecut deja prin atatea experiente incat nu mai stii unde esti „acasa“. Ti-e dor de momentele trecute si tanjesti dupa cele viitoare. Traiesti sentimentul ca esti in trecere prin lumea asta si esti convinsa ca lucrurile nu se vor sfarsti odata cu moartea fizica. Simti o chemare catre un loc indepartat unde stii ca ti-ai gasi implinirea deplina. Si vei ajunge, cu siguranta, acolo.