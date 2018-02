Tot în timpul ședințelor de terapie am învățat că o frază repetată constant are puteri vindecătoare și chiar ne poate ajuta pe termen lung. Am avut și eu replica mea personalizată pe care trebuia să o repet, obligatoriu, dimineața în oglindă și seara înainte să adorm.

Nu era suficient să o rostesc cu voce tare, important era să o conștientizez, să mă privesc în ochi când o fac. De multe ori făceam exerciții de imaginație înainte să adorm: îmi repetam încontinuu replica și, în plus, cream un scenariu simpatic în care eu eram așa cum îmi doream - puternică, entuziasmată și fericită. La început am fost speriată de ideea că devenim ceea ce gândim. La cum gândeam atunci, meritam o soartă mai crudă. Dar faptul că acele gânduri negative apăreau ocazional și că, de fapt, eram o persoană optimistă și luptam până ce fiecare vis devenea realitate, m-a ajutat enorm.

Prin urmare, chiar dacă nu mai fac terapie, când mă lovesc de obstacole sau mă rătăcesc, pun imediat în aplicare ce am învățat în acel cabinet. E mai greu când nu este cineva lângă tine care să lucreze cu mintea ta, dar, ca să îmi fie mai ușor, pun pe hârtie ce îmi este de folos și apoi trec la fapte.

Printre lucrurile pe care le respect cu strictețe, oricât de greu mi-ar fi, se numără: rugăciunea (cu toate că nu ar trebui să fie prezentă zi de zi), repetarea unei replici în fața oglinzii timp de o lună, nu ies niciodată din casa nearanjată și mănânc/beau sănătos. Fie că treci sau nu printr-o perioadă cu îndoieli și stimă de sine scăzută, îți propun să începi de azi ritualul cu replica în fața oglinzii. Ca să îți fie mai ușor, îți las în continuare și câteva replici. Alege-o pe cea care ți se potrivește cel mai bine!

Mă iubesc și mă accept așa cum sunt de aceea totul îmi merge din ce în ce mai bine.

Îmi consider trupul cel mai bun prieten și ghid de pe pământ. Reînvăț să-l respect, să-l accept și să-l iubesc așa cum se cuvine.

Începând de acum, semăn și culeg cu gândurile, cuvintele și acțiunile mele numai ceea ce-mi este benefic.

Îi iert pe toți cei pe care i-am judecat și mă eliberez de toate legăturile care mă împiedică să trăiesc în armonie. Iubesc din ce în ce mai mult cu inima mea.

Da, pot, am totul în mine pentru a reuși.

Mă accept așa cum sunt în prezent. Marea mea putere interioară mă ajută să ating și să-mi mențin greutatea ideală.

Am hotărât să respect de aum înainte necesitățile corpului meu fizic și astfel să ajung să îmi regăsesc sănătatea fizică.

Mă accept cu orgoliul meu și mă eliberez treptat de el, încercând să-l văd pe Dumnezeu în toți cei care mă înconjoară. Sunt singurul stăpân al vieții mele. Îmi dau seama că, gândind, creez.

Devin ceea ce gândesc. Astfel, fericirea, prosperitatea, dragostea și armonia mea depind numai de gândurile mele.

Cred în marea bogăție divină care este în mine și iau din ea orice am nevoie, oriunde și oricând.

Pentru început, dacă îți este greu să reții replica potrivită pentru tine, noteaz-o pe un post-it și lipește-l lângă oglindă. Nu uita să citești zilnic și un citat motivațional sau câteva pagini dintr-o carte de dezvoltare personală.

