Fiecare zi este un prilej unic de a ne bucura de viata, de a o lua de la zero si de a evolua. Atunci cand nu se intampla asta, nu sunt neaparat de vina altii sau imprejurarile. De cele mai multe ori este vorba de gandurile si atitudinile noastre. Iata patru atitudini care iti strica ziua si antidotul pentru ele.

1. Vrei sa fii in alt loc.

Sa vrei sa fii in alta parte nu este acelasi lucru cu visatul cu ochii deschisi. Acesta este adesea rezultatul senzatiei de fericire in momentul prezent. Cand iti doresti sa fii in alta parte, te simti nemultumita si vrei sa pleci din acel loc. Iar cu cat simti mai acut aceasta stare, cu atat sansele de a iesi de acolo se micsoreaza. Esti in locul in care te afli pentru un motiv si cu un scop. Descopera-le.

2. Iti compari viata cu a celorlalti

Nu poti vedea frumusetea vietii tale pentru ca te gandesti prea mult la viata altora. La ce au ei si nu ai tu. Chiar si cei mai fericiti oameni au calatoria lor, care este diferita de a ta dar care include provocari pe care nu le cunosti. Invata sa fii recunoscatoare pentru viata si calatoria ta. Famai multe lucruri care iti aduc bucurie.

3. Te gandesti doar la ce nu merge sau ar putea sa nu mearga

Concentrandu-te pe lucrurile care ar putea merge prost, iti distrugi pur si simplu ziua. Nu poti controla circumstantele externe ale vietii tale insa iti poti controla gandurile. Prin urmare, gandeste-te la toate lucrurile care ar putea merge bine. Incepe prin a-ti aminti lucrurile care au mers bine. Ai incredere ca se pot repeta. Vizualizeaza rezultatul final pe care t-il doresti ca si cand l-ai obtinut deja.

4. Te plangi si dai vina pe altii

Cand ceva nu functioneaza, gasesti pe cineva pe care sa dai vina. Gasest tot timpul motive de nemultumire: vremea, traficul sau cainele zgomotos al vecinului. Asuma-ti responsabilitatea pentru tine si pentru viata ta. Astfel, iti recapeti puterea. E adevarat ca nu poti controla totul. Cand te deranjeaza ceva, indeparteaza-te. Cand nu poti face asta, schimba-ti atitudinea fata de situatie.