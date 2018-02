Foto: Sergey Nivens, Shutterstock



Persoanele cu un nivel ridicat de incredere in sine au un fel de a fi si cateva lucruri in comun care le ajuta sa aiba succes in ceea ce intreprind. Iata cinci dintre acestea:

1. Isi recunosc rapid greselile

Oamenii cu un nivel ridicat de incredere in sine stiu ca pot comite greseli din cand in cand. In momentul in care fac una, isi asuma responsabilitatea, isi cer scuze atunci cand este necesar si o percep ca pe o lectie de viata care ii ajuta sa evolueze. Sunt constienti ca daca se vor apara doar pentru a salva aparenetele nu vor face decat sa agraveze situatia.

2. Cer ajutor atunci cand au nevoie

Unii oameni cred ca a cere ajutorul este un semn de slabiciune sau incompetenta. Insa oamenii care au incredere in ei insisi nu se sfiiesc sa o faca.

Ei sunt destul de lucizi incat sa recunoasca faptul ca exista oameni care sunt mai puternici sau mai bine pregatiti decat ei in unele zone. Ii cauta deoarece cunosc importanta networkngului in atingerea succesului.

Oamenii care au incredere in ei insisi cred ca trupul lor este un templu care trebuie tratat ca atare. Astfel, ei se asigura ca isi ingrijesc corpul asa cum are nevoie. Dorm suficient, fac miscare, beau multa apa, mananca sanatos, iau o pauza atunci cand este necesar si fac lucrurile care le aduc bucurie.

4. Asculta cu intentia de a auzi ce vrea sa spuna cealalta persoana

A asculta cu intentie inseamna "a internaliza cadrul de referinta al unei alte persoane". Oamenii care au incredere in ei insisi fac asta si incearca sa vada lumea asa cum o vede celalalt. Nu se concentreaza pe raspunsul lor si nici nu asteapta pana cand cealalta persoana se opreste pentru a se lauda cu ideile si opiniile lor. Ii pretuiesc pe ceilalti si cred ca fiecare om are propria poveste, care merita ascultata.

5. Stabilesc limite ferme

Oamenii care au incredere in ei insisi isi recunosc limitele. Ei se cunosc si evita sa se angajeze in ceva ce nu pot duce. Desi a spune ”nu” poate fi neplacut pentru cealalta persoana, oamenii care au incredere in ei insisi stiu sa o spuna in asa fel incat ceilalti sa inteleaga. La urma urmei, e mai bine sa faci cateva lucruri bune decat multe si prost.