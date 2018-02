foto: Oksana Yurlova, Shutterstock

Ani la randul, femeile au fost invatate sa se puna pe locul doi pentru ca orice altceva este important decat ele. Ca femeie insa, tu iti inveti copilul ce inseamna iubirea. Si cum poti face asta daca nu te iubesti pe tine? Iata asadar cinci motive pentru care merita sa ai grija mai intai si mai intai de tine.

Sa te pui pe primul loc nu inseamna egoism

1. Sanatatea ta este bogatia ta

Cel mai de pret bun al tau este sanatatea ta. Nu iti ignora corpul cand iti trimite semnale care spun ca ceva nu este in regula. Chiar daca simptomele nu sunt atat de grave, este mai bine sa descoperi cauzele posibile pentru disconfortul tau cat mai devreme. Cand esti bolnava, nu ii mai poti ajuta pe cei din jur. Asadar, sa ai grija de sanatatea ta inseamna sa ai grija de oamenii pe care ii iubesti.

2. Munca poate astepta

Cariera ta este importanta, dar nu inseamna ca trebuie sa ii satisfaci toate cerintele. Munca in exces, care include o multime de ore suplimentare, iti poate distruge sanatatea, relatiile si chiar performanta de lucru pe termen lung. Jobul tau nu este singurul lucru pentru care traiesti. Ai, de asemenea, familia ta, prietenii, viata ta proprie de care trebuie sa te ingrijesti.

Stabilirea unei limite in viata profesionala este o necesitate. Daca nu, seful tau probabil iti va cere mai mult decat poti oferi.

3. Ritualurile de auto-ingrijire iti sporesc starea de bine

Acordarea timpului pentru auto-ingrijire iti ofera o multime de beneficii. Nu numai ca iti imbunatateste starea mentala dar te umple cu energie. Lucrurile care te fac sa te simti bine precum un masaj, gradinaritul, lectura sau sa gatitul mancarii tale preferate sporesc sansele de a-ti pastra sanatatea si reduc nivelul de stres.

foto: Alena Ozerova, Shutterstock

4. Increderea in tine te face atractiva

O persoana increzatoare poate aprecia lucrurile frumoase in ceilalti, fara invidie. Ii poti aprecia pe altii cu adevarat numai atunci cand te apreciezi pe tine. Cand reusesti sa iti zambesti in oglinda, le poti zambi si altora intr-un mod placut.

5. Relatiile tale sunt mai bune

Daca esti tipul de persoana care ii pune intotdeauna pe altii inaintea ei, probabil ca te simti epuizata, obosita sau in mod constant in stare proasta. Iar oamenii nu vor sa se afle in jurul cuiva a carui energie este negativa. Atunci cand te pui pe tine pe primul loc, transmiti mesajul ca esti o persoana energica si competenta, care are suficienta vointa pentru a rezolva problemele si pentru a oferi ajutor.

Cei din jur beneficiaza de energia ta sporita. Din acest motiv, toata lumea graviteaza spre tine iar relatiile tale se imbunatatesc. Sa te pui pe primul loc nu inseamna egoism. Este un act de dragoste pentru tine, care se extinde la ceilalti oameni si la lume in general.