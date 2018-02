foto: alphaspirit, Shutterstock

Daca iti doresti sa fii mai feminina, una dintre cele mai la indemana solutii este sa te conectezi cu Mama Pamant prin impamantare. Atunci cand faci asta, te conectezi la esenta ta, traiesti in prezent si esti centrata.

Indiferent de locul in care te afli, poti ramane impamantata atata timp cat vrei. Atunci cand te simti confuza, haotica sau pierduta inseamna ca este momentul sa te impamantezi la loc pentru a-ti recapata controlul si a-ti umple rezervorul de energie interioara. Nu iti fa griji. Exista cateva procedee aflate la indemana, pe care le poti pune in aplicare oricand. Iata, asadar, ce poti face pentru a te impamanta rapid.

1. Petrece timp in natura

Copacii, plantele si florile sunt inradacinate adanc in mama Pamant. A petrece ceva timp in natura te reconecteaza cu energia sursei, te ajuta sa iti gasesti echilibrul si sa te conectezi cu mediul inconjurator.

Cu fiecare pas pe care il faci, incearca sa iti simti talpile cum ating pamantul. Asa cum spune Thich Nhat Hahn, ”paseste ca si cum ai saruta pamantul cu picioarele tale".

In timp ce te plimbi, respira adanc imaginandu-ti ca picioarele ti se scufunda mai adanc in pamant, ca niste radacini. Foloseste-ti toate simturile. Facand aceasta practica timp de 5-30 minute pe zi, nu numai ca te reenergizezi dar capeti si pace interioara.

Aceasta este o tehnica simpla pe care o poti face in timp ce stai jos. Asigura-te ca esti departe de orice iti poate distrage atentia. Aseaza-te intr-o pozitie confotabila. Inchide ochii si incepe sa-ti imaginezi cum corpul tau se scufunda in pamantul sub tine.

Simte ca pamantul va sustine si vizualizeaza radacinile care ies din corpul tau si care se scufunda in pamant. Vezi radacinile voastre hranite de pamant.

Respira adanc si simte un sentiment mai profund de legatura cu pamantul. Respira adanc de cateva ori apoi deschide ochii.

3. Mergi desculta prin iarba

Sa te plimbi desculta prin iarba este o modalitate excelenta de a te impamanta, mai ales cand esti inconjurata de tehnologie. O plimbare de 5 pana la 10 minute in iarba te ajuta sa iti umpli rezervele de energie.