Ochii reprezinta o fereastra spre sufletul nostru. Ochii nu pot ascunde nimic, ceea ce inseamna ca ochii tai nu pot minti. Pe de alta parte, ochii isi exercita magia prin contact direct cu cei ai unei alte persoane. Poti folosi contactul vizual pentru a vedea cealalta persoana asa cum este, a -i atinge sufletul sau a o vindeca.

1. Contactul vizual genereaza o conexiune mai profunda

Ti-ai permis sa te conectezi mai adanc cu o alta persoana, privind-o drept in in ochi? Acest act unic creeaza o legatura mai profunda intre voi.

In timp ce practica contactului vizual prelungit s-a diminuat, intrucat societatea noastra este mai inclinata spre tehnologie, un contact vizual pentru aproximativ 60% pana la 70% din timp creeaza sentimente de atasament emotional.

Privitul oamenilor in ochi este un gest tacut care ar putea insemna ca recunosti prezenta lor si esti pe deplin prezenta si care imbunatateste relatia ta cu aceastia. Calitatea si cantitatea relatiilor tale iti afecteaza sanatatea mentala, comportamentul, sanatatea fizica si chiar riscul de deces.

Practica privirii in ochi a unei altei persoane te ajuta sa te vezi in aceasta. In acest fel, iluzia separarii este scoasa la iveala iar tu iti amintesti ca suntem interconectati. In practica de terapie energetica Reiki, vindecatorii isi folosesc puterea privirii pentru a trimite raze de energie vindecatoare catre cei aflati in suferinta.

3. Contactul vizual atinge sufletul

Contactul vizual are capacitatea de a aduce participantii intr-o stare meditativa. In timp ce se afla in aceasta stare, isi reamintesc valorile lor innascute. Sa fim vazute fara sa fi nevoie sa facem ceva sau sa spunem ceva pentru a fi apreciate, are o influenta semnificativa asupra psihicului nostru.

Nu e niciodata prea tarziu sa iti imbunatatesti relatia cu ceilalti privindu-i in ochi. Mai mult decat ata, practica privitul in ochi cu cei care iti sunt dragi, cu iubitul tau sau chiar cu animalul tau de companie. Ochii tai reprezinta un instrument foarte puternic pe care il poti folosi pentru progresul tau personal si spiritual. Este gratuit si este al tau. Utilizeaza-l pe deplin pentru ca este un dar care te binecuvanteaza pe tine si pe ceilalti.