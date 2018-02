Din ce mai multe persoane, femei si barbati, incep sa incorporeze in viata lor o practica spirituala. Aceasta ii ajuta sa isi aminteasca cine sunt cu adevarat si sa readuca armonia in viata lor. Afla care sunt cele zece trasaturi ale unei femei spirituale si daca esti una dintre ele.

1. Crede ca totul are un scop

Ea crede in sincronicitat ca semne trimise din univers. Stie ca fiecare persoana care intra in viata ei este acolo pentru un motiv, pentru o perioada sau pentru o viata. Stie ca fiecare barbat care intra in viata ei ii ofera ceva nepretuit, fie ca sunt amintiri, o lectie de viata sau o bucatica a inimii sale.

2. Este autentica

Este deschisa pentru ca nu are nici un motiv sa pretinda ca este cineva care nu este. Isi iubeste propriile defecte.

3. Iubeste viata si tot ce exista pe pamant

Isi iubeste nu doar familia si prietenii dar si animalele si plantele.

4. Creste si invata in permanenta

Stie ca nu este perfecta, insa continua sa incerce sa devina cea mai buna versiune a ei insisi

5. Imbratiseaza noul

Majoritatea oamenilor sunt speriati de lucrurile pe care nu le pot vedea sau intelege, dar ea este diferita. O femeie spirituala stie ca lumea este mai vasta decat ceea ce vedem cu ochii fizici. Ca exista secrete care asteapta sa fie descoperite.

Reuseste intotdeauna sa faca ceea ce este mai bine chiar si intr-o situatie dificila cu speranta ca aceasta se va imbunatati. Crede ca universul este de partea ei.





7. Nu este materialista

Prefera sa creeze o amintire care sa dureze o viata decat sa primeasca un cadou temporar.

8. Are compasiune pentru fiecare orice este viu

Nu poate sa treaca pe langa o persoana fara adapost sau un animal fara stapan, fara sa isi ofere ajutorul

9. Este conectata cu natura

Prefera sa se afle in mijlocul naturii decat intr-un oras.

10. Vrea sa fie in armonie

Nu ii plac dramele, din contra vede binele in orice pentru ca stie ca exista o parte buna in fiecare persoana. Prefera sa fie singura decat sa aiba prieteni falsi. Este genul de om pe care te poti baza intotdeauna

foto: Yuriy Seleznev, Shutterstock