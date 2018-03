Foto: fotoknips, Shutterstock

Fiecare persoana care conteaza in viata noastra vine in calea noastra cu un scop. Orice om, barbat sau femeie, care isi pune amprenta, care ne face sa traim o emotie sau ne ridica un semn de intrebare este acolo pentru ca noi l-am chemat.

Contractul nostru de suflet si vibratia pe care o emitem sunt ca o mana invizibila care atrage diverse persoane in calea noastra. Ai observat ca atunci cand ai o stare de bine si radiezi iubire si incredere atragi un anumit tip de oameni? Din contra, atunci cand te simti nefericita si nesigura pentru ca te concentrezi asupra a ceea ce lipseste sau nu prea functioneaza in viata ta, atragi persoane care nu fac altceva decat sa iti intareasca acele sentimente.

Poate fi vorba de un animal de companie sau de niste straini aparuti de te miri unde. Sunt acele fiinte in ochii carora te oglindesti exact asa cum esti - minunata, frumoasa, iubitoare, capabila sa faci aceasta lume un loc mai bun. In preajma lor, visele tale cele mai indraznete prind din nou contur pentru ca stii ca le poti implini. Langa ei, poti fi tu insati, cu tot ce iubesti si nu prea la tine pentru ca stii ca te accepta si te iubesc asa cum esti. Acesti oameni iti sunt alaturi cu vorbe de intelepciune, zambete, vorbe de incurajare si imbratisari pe care ti le ofera nu doar cu trupul ci si cu sufletul. Si pentru ca sunt mereu acolo, langa tine, uneori tinzi sa nu le dai atentie. Ai senzatia ca vor fi mereu.

Vine insa o zi in care dipar de langa tine. Poate fara sa iti dea de veste. Nimeni nu mai raspunde la numarul de telefon la care obisnuiai sa auzi vocea vesela si calda. Simti un gol inima si plangi. Iti e un dor teribil de ei si speri ca intr-o zi iti vor suna la usa, pe nepusa masa, asa cum obisnuiau sa faca uneori. Insa zilele trec fara ca ei sa apara.

Atunci cand ingerii pleaca din viata ta, nu plange. Nu te indoi nici o clipa de iubirea lor si fii convinsa ca o fac cu un scop. Antrenamentul tau s-a terminat. Este momentul sa ai incredere in inima ta si in aripile tale si sa te avanti cat de sus poti. Fii convinsa ca de oriunde ar fi vegheaza asupra ta. Si nu uita ca te poti conecta oricand cu ei in meditatie sau in somn. Totul este energie, nimic nu se pierde. Iar daca vei asculta cu atentie, in mod sigur ii vei auzi soptindu-ti la ureche: ”totul va fi bine, draga noastra. Avanta-te in zbor sus, cat mai sus.”