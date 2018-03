foto: altafulla, Shutterstock

Facem planuri de viitor si privim pe geam, pierdute in trecut, ignorand momentul prezent. Ceea ce avem, oamenii de langa noi, trilul unei pasari, cerul albastru. Ce a fost si ce va fi par a ne fi mai dragi decat momentul prezent. Iata insa patru motive pentru care sa il traiesti si sa il iubesti.

1. Puterea ta este in momentul prezent

Trecutul este o amintire iar viitorul o proiectie asupra careia ai un control limitat. Ce a fost nu mai poate fi schimbat iar ceea ce va fi, chiar si atunci cand esti aliniata vibrational, soseste in cel mai potrivit moment pentru tine. Singurul moment din viata ta pe care il poti influenta este momentul prezent. Ce poti face acum, cum poti exista ca fiinta umana pentru a-l valorifica la maxim.

2. Momentul prezent este autentic

Atunci cand vine vorba de trecut, memoria iti poate juca feste. Emotiile, bune sau mai putin bune, il pot picta in culori ireale. La fel si viitorul. In functie de asteptarile pe care le avem, poate fi minunat sau, din contra, infricosator. Momentul prezent ti se ofera insa exact asa cum este, fara farduri, masti sau podoabe inutile.

3. Momentul prezent te poate vindeca

Rezolvarea conflictelor, gasirea solutiilor, vindecarea ranilor nu se pot intampla nici in trecut si nici in viitor ci doar in momentul prezent. Atunci cand te cufunzi in clipa prezenta cu toata fiinta ta, prezentul iti poate aduce acel lucru de care ai nevoie mai mare. In prezent decizi sa iti urmezi visul sau sa pui capat unei relatii care te face nefericita. In prezent, apare acea scanteie de inspiratie care te transforma intr-un model pentru mii si mii de oameni.

4. Momentul prezent iti poate schimba viata

Se vorbeste foarte mult despre karma, despre cauza si efect, despre felul in care experientele din trecut ne afecteaza deciziile si comportamentul. Insa acesta este un fel de a privi lucrurile, un adevar care odata acceptat si integrat in subconstientul nostru devine o auto-profetie care se implineste de la sine. Atunci cand ne conectam mintea cu inima, cand ne iubim si ne acceptam, cand ne cunoastem scopul in viata, momentul prezent ne poate ajuta sa spunem "suficient" si sa pasim pe calea noastra. Pentru ca atunci cand alegeme aceasta optiune, momentul prezent este ceva nou si nu o repetitie a trecutului.