Indiferent de situatia in care esti acum, iti poti schimba viata intr-o clipa. Tine foarte mult de tine ca existenta ta sa fie asa cum isi doreste sufletul tau si nu este niciodata prea tarziu pentru asta. Ti-am pregatit noua pasi care sa te ajute pe drumul tau catre bucurie si fericire.

Cum sa-ti schimbi si sa-ti imbunatatesti viata

1. Indiferent ce faci (semeni), primesti (culegi) exact acelasi lucru in schimb. Acest lucru este valabil pentru orice faci, indiferent daca este pozitiv sau negativ. Incearca sa fii pozitiva pentru a avea o realitate pozitiva.

2. Nu esti un spectator mut in aceasta calatorie a vietii. Trebuie sa fii activa si sa participi la realizarea lucrurilor. Transforma-te dintrtr-o persoana care sta pe margine si priveste intr-una care se ridica in picioare si actioneaza.

3. Primul pas pentru a schimba lumea sau orice altceva ce doresti sa schimbi in viata ta este sa accepti ca exista asa cum este in realitate, in acel moment. Acceptarea este cheia schimbarii pe care doresti sa o materializezi in viata ta

4. Daca doresti ca unele aspecte ale vietii tale precum ar fi cariera sau relatiile sa se imbunatateasca, ai nevoie sa creezi o schimbare in primul rand in tine. Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume si apoi totul vine de la sine

Esti responsabila pentru propria ta viata si nimeni altcineva nu iti poate indeplini visele in locul tau

6. Nu exista cel mai important moment. Sau cel mai potrivit. Fiecare moment conteaza. Toata viata ta este o reactie in lant in care fiecare clipa are o importanta egala. Fa ca fiecare moment sa fie unul cat mai bun, de care sa iti amintesti cu bucurie.

7. Concentreaza-ti energia asupra unui singur lucru intr-un moment dat. Multitasking-ul poate sa arate bine, dar iti scade eficienta si iti poate afecta productivitatea.

8. Nu astepta nimic in schimb ori de cate ori dai ceva cuiva sau oferi ceva universului. Asteptarile incurajeaza lipsa.

9. Este extrem de important sa fii prezenta in momentul de acum. Pierzi ceea ce este aici si acum atunci cand traiesti in trecut sau in viitor.